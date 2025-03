Parlar de les falles és també parlar de Moll Motor. En 2008, per primera vegada en la història, les Falleres Majors de Gandia, Àngela Bataller i Alba Garcia, disposaven de cotxes oficials per traslladar-se durant el mes de març al gran nombre d’actes que tenien a les seues agendes. Des d’aquest moment, Moll Motor ha estat durant els següents 18 anys el patrocinador oficial dels cotxes oficials de les Falles de Gandia i les seues Falleres Majors. Amb el transcurs del anys, aquesta col·laboració ha estat enfortida per la Federació de Falles i Moll Motor, aconseguint que aquesta cessió de vehicles es dilatés durant tot l’exercici faller i s’inclogueren també els vehicles que traslladen als jurats en les festes josefines.

A més, la Federació de Falles de Gandia ha tingut al seu abast els vehicles necessaris, per a qualsevol moment que ho necessitaren, aconseguint així una unió afectiva entre la Federació de Falles, l’Ajuntament de Gandia i Moll Motor.

Una falla escolar, iniciativa que promou Moll Motor a Gandia per concienciar sobre la seguretat vial / Levante-EMV

Durant aquests 18 anys, Moll Motor ha proporcionat vehicles d’alta gama i de grans dimensions per tal que les Falleres Majors de Gandia es sentiren còmodes en el trasllat per als actes de tot l’exercici faller.

Enguany les Falleres Majors de Gandia, Ariadna Apio i Maria Cremades rebien dos Jaecoo 7 per tal de traslladar-se còmodament a tots els actes de la seua atrafegada agenda fins el pròxim 19 de març. Es tracta de dos vehicles SUV amb la tecnologia més avançada, la màxima seguretat i els acabats més exclusius, que van ser entregats, com cada any, en un acte que va tindre lloc a la plaça Major amb la presència dels CEO de Moll Motor, Víctor Moll y Javier Moll.

Falles escolars

L’empresa Moll Motor també organitza cada any les Falles Escolars Moll Motors, sent enguany, la setena edició i el seu lema és ‘la seguretat en la conducció’. Aquests premis escolars naixien per la necessitat de potenciar la seguretat viària entre els més menuts i des de Moll Motor, consideraren que la millor fórmula era vincular aquest aprenentatge a la tradició de les falles. Per tal motiu, Virginia Pons, responsable de Responsabilitat Social Corporativa de Moll Motor, ha estat organitzant durant les últimes edicions aquests premis que ja s’han consolidat en la ciutat de Gandia i que cada any, tenen més col·legis que participen.

Moll Motor i Omoda Jaecoo, en aquesta edició, obsequiaran als 300 alumnes guanyadors amb una excursió al Circuit Ricardo Tormo de Cheste, on viuran una experiència inoblidable i aprendran grans valors en seguretat viària. A més, com a novetat, 100 xiquets i xiquetes també gaudiran d’una visita guiada al Museu Faller de Gandia.

Els representants de Moll Motor, al Congrés dels Diputats a Madrid, on van rebre el premi Ponle Freno / Levante-EMV

Premi Ponle Freno

En 2019, Moll Motor rebia el premi ‘Ponle Freno’ que atorga Atresmedia i que es consideren els guardons més importants de seguretat viària en el nostre país, gràcies a la iniciativa ‘Premio Moll Motor a la major Falla Escolar sobre Seguridad Vial’. Virginia Pons rebia aquest premi al Congrés dels Diputats de la mà del periodista Matias Prats i amb la presència del ministre d’Interior.