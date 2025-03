El PP de Gandia pide a las fallas que se sumen a su campaña de crítica al Gobierno local

El presidente del PP de Gandia y portavoz en el ayuntamiento, Víctor Soler, ha animado a las comisiones falleras de Gandia a que critiquen la gestión del Gobierno local en lo que consideren que no se hace bien o que es mejorable. Lo ha hecho públicamente, mediante una carta remitida a los presidentes y presidentas de las 23 comisiones de la ciudad, con la intención de que aprovechen una campaña que el PP presentó hace algo más de un mes.

La iniciativa ha sorprendido a algunos dirigentes de las comisiones y ha generado una cierta polémica política, sobre todo porque no es habitual que tan directamente un partido político proponga y difunda por escrito que las fallas se pongan a criticar la gestión del ayuntamiento, en este caso del Gobierno local que integran PSPV y Compromís.

En su carta a los presidentes y presidentas Víctor Soler recuerda la campaña "Ací falta gestió" que el PP retomó hace unas semanas. Esa iniciativa consiste en poner una flecha con ese texto allí donde los populares consideran que las cosas se han hecho mal, se pueden hacer mejor o simplemente no se han hecho. Así, denuncian aspectos como suciedad, deterioro de mobiliario urbano o falta de mantenimiento de infraestructuras públicas.

Víctor Soler, con el sobre remitido a las fallas, ante el monumento de Carrer Major i Passeig. / Levante-EMV

"Dado el papel fundamental que ejercen las Fallas de Gandia como motor de participación ciudadana y su capacidad de sátira y crítica para denunciar este tipo de problemas en el monumento fallero, nos hace ilusión entregaros un cartón-flecha con el lema 'Ací falta gestió'", señala Víctor Soler en su carta a los presidentes. Y añade que la campaña de crítica al Gobierno local del PSPV y Compromís "encaja perfectamente con el sarcasmo y el ingenio que las Fallas reflejáis en vuestros monumentos".

Soler confia que su "pequeña aportación" refuerce la "esencia crítica y festiva de las Fallas y que contribuya a mantener viva esa tradición".

El presidente local del PP señala que la pretensión no es que las comisiones lancen exclusivamente críticas al Gobierno local o a los partidos que la integran, sino a que puedan utilizar la flecha para señalar lo que consideren, incluso si ello supone críticas al PP. Soler añade que la remisión a todas las comisiones se ha hecho porque algunas de ellas pidieron disponer de ese material usado en la campaña del PP y que la decisión ha sido remitirlo a todas para que libremente hagan lo que consideren.

Esta iniciativa supone un paso hasta ahora insólito en el ambiente de las Fallas de Gandia. Porque, como resulta evidente, cada fallero o fallera, desde su propio criterio, aporta a la comisión o al equipo que confecciona el monumento y la crítica local las ideas sobre aspectos locales, autonómicos, nacionales o internacionales, pero no se había visto que el máximo responsable de un partido tan abiertamente solicite a las comisiones que se sumen a una campaña dirigida a quienes visiten los monumentos.

Las Fallas de Gandia están acostumbradas a no dejar títere con cabeza, y entre sus críticas y sarcasmo, a veces de forma muy dura, carga contra representantes locales. No hay falla en la que no aparezcan las máximas autoridades locales y los líderes de todos los partidos en las escenas más increíbles y divertidas. Pero lo normal es que todos se lo tomen como lo que es, una falla, una broma que desaparece el día 19 de marzo. De hecho, lo normal es que los propios protagonistas, los reales y los de cartón, se fundan al día siguiente de la plantà y sus fotografías se difundan abiertamente en las redes sociales, sin que importe la crítica que lleva asociada esa escena.