La primera «mascletà» nocturna marca enguany l’inici de les Falles a Gandia

Innovar en el marc de la tradició. Amb eixe esperit dissenya cada any l’Ajuntament de Gandia la programació fallera a la ciutat. Perquè la festa als casals està pensada per als fallers i les falleres de cada comissió, però la ciutat és per a tots i per això el consistori treballar per aplegar a qui li agrade viure la festa d’altra forma i la puga sentir per molts dels racons de la ciutat.

I no hi ha res més popular que la pirotècnia. Perquè un bon espectacle de soroll agrada a molta gent i és per això que cada any la delegació de Falles fa una decidida aposta per acostar este, un dels elements més importants de la festa, a tots els gandians i les gandianes.

Tornant a l’inici, si bé les Falles són una festa que ompli els carrers de la ciutat de gom a gom la seua base tradicional fa que siguen pocs els aspectes innovadors. Per això, el que busquen tant l’Ajuntament como la Federació de Falles és donar-li una volta a aquells actes que ja estan consolidats però que es poden oferir d’altra forma.

És el cas de la «mascletà» del pròxim 15 de març. Si bé l’any passat es va introduir com a novetat este espectacle pirotècnic, sumant un dia més als tradicionals del 16 al 19, dies grans de la festa, enguany l’experiència es torna a repetir però, en este cas, canviant l’horari.

D’eixa manera, la ciutat de Gandia tindrà el pròxim dissabte la seua primera «mascletà» nocturna. Serà, com sempre, a l’explanada de l’estació de Renfe i començarà a les 21 hores, segons després que les Falleres Majors de la ciutat, Ariadna Apio Benedito y Maria Cremades Marí criden fort allò de «senyor pirotècnic, pot començar la ‘masletà’». A la mitjanit d’eixe mateix 15 de març arranca també la programació al parc Ausiàs March, amb una discomòbil, espectacle que es repetirà la resta de nits al mateix lloc.

D’eixa manera, la ciutat suma un atractiu més a la seua festa fallera, com ja ho van ser en anys anteriors la «macrodespertada» o la «mascletà» al Grau, que es va celebrar per primera vegada en 2019, quan, en un fet històric, les dos Falleres Majors de la ciutat eren d’una mateixa comissió, la del Grau.

Entre el 16 y el 19 de març la «mascletà» torna al seu horari habitual, les 14 hores, al mateix lloc, l’explanada front la Renfe. El 17 se celebra la «Nit del Foc» amb un castell de focs artificials nocturn al parc Ausiàs March, a càrrec de la pirotècnia Mediterráneo.

Bateig faller

La plaça Major serà el centre de totes les mirades quan la nit del 16 de març es donen a conéixer els premis als monuments de les Falles de Gandia. Eixe mateix dia, unes hores abans, se celebrarà a l’església de Sant Josep l’acte més singular i cridaner de les Falles de Gandia, el Bateig Faller. La protagonista d’aquest any és la xiqueta Elsa Berrocal Valls, nascuda el mes de gener passat i que pertany a la comissió Marqués de Campo-Perú.

De nou la plaça tornarà a omplir-se de gom a gom el dimarts 18 per acollir l’Ofrena de Flors a la Verge dels Desemparats, on participarà un gran nombre de falleres i de fallers de les comissions de la ciutat, mentre que la nit del 19 es posarà punt i final a un nou exercici faller amb la «cremà» dels monuments. n