Ya hay horario para la 'cremà' de las Fallas de Gandia (con indicación de su ubicación)

El Ayuntamiento de Gandia acaba de comunicar el horario de la 'cremà' de las fallas de la ciudad para este miércoles, festividad de Sant Josep. Atendiendo a los premios conseguidos, a la ubicación y a las exigencias de seguridad que establecen los bomberos y la Policía Local de Gandia, se ha decidido que, a las 9 de la noche, ardan los monumentos infantiles. Esta cremà se realiza generalmente sin la presencia de bomberos, adoptando precauciones por parte de las mismas comisiones para que el fuego no se descontrole. En todos los casos el monumento se acordona y se guarda la suficiente distancia para que no cause problemas.

Respecto a las fallas mayores, el horario establecido queda como sigue:

A las 23:00 horas

•⁠ ⁠Falla Màrtirs (situada en el cruce de la calle Alfaro con Magistrat Català)

•⁠ ⁠Falla Grau (situada en la plaza de la Mediterrània)

•⁠ ⁠Falla Plaça El·líptica (en la avenida de la República Argentina, junto a la plaza El·líptica)

•⁠ ⁠Falla Plaça del Mercat (en la plaza Major de Gandia, frente al ayuntamiento)

•⁠ ⁠Falla Serpis (en la avenida del Mar, muy cerca del cuartel de la Guardia Civil)

•⁠ ⁠Falla L'Alquerieta i Museu Faller (en el tramo final de la calle del Legionari Bernabeu, junto al pabellón del Raval-Benipeixcar)

•⁠ ⁠Falla Roís de Corella (en la calle de Benicanena, cerca de la comisaría de la Policía Nacional)

A las 23:45 horas

•⁠ ⁠Falla Benirredrà (en la calle principal de este municipio)

•⁠ ⁠Falla República Argentina (en la avenida del mismo nombre, a la altura de la calle del Pintor Sorolla)

A las 12 de la noche:

•⁠ ⁠Falla Sant Nicolau-Mosquit (junto a la calle de la Verge y de Joan XXIII)

•⁠ ⁠Falla Lluís Belda (en el paseo de les Germanies a la altura de Primer de Maig)

•⁠ ⁠Falla Sant Josep - Raval (en la plaza de Sant Josep)

•⁠ ⁠Falla Beniopa (en la plaza de Beniopa)

•⁠ ⁠Falla Crist Rei (en la calle del 9 d'Octubre a la altura de Sant Pere)

A las 00:30 horas

•⁠ ⁠Falla Jardinet (en la plaza del mismo nombre)

•⁠ ⁠Falla Benipeixcar (en la calle de les Amèriques)

A la 01:00 horas

•⁠ ⁠Falla Carrer Major i Passeig (en el paseo de les Germanies a la altura de la calle Major)

•⁠ ⁠Falla Plaça Prado (en la plaza del mismo nombre)

•⁠ ⁠Falla Sagrada Família Corea (en la calle del Magistrat Català a la altura de Sant Tomàs de Villanueva)

A las 01:15 horas

•⁠ ⁠Falla Alqueria Nova (en la calle Laval, junto al parque de Sant Pere)

•⁠ ⁠Falla Marqués de Campo – Perú (en la calle Perú, a la altura de Tirso de Molina)

A las 01:30 horas

•⁠ ⁠Falla Vila Nova. (En la calle de Sant Francesc de Borja cruce con 9 d'Octubre)

Estos horarios son siempre orientativos, aunque cada comisión atenderá de que puedan cumplirse a la máxima precisión. Todo depende también de que el dispositivo de seguridad y de bomberos esté operativo en cada punto. Hay fallas, como las cercanas a los edificios de viviendas, en que la precaución es máxima. Este es, precisamente, el caso de la falla de la Vilanova, la ganadora de los últimos 8 años, que se encuentra a centímetros de los edificios. Allí se tienen que instalar lonas ignífugas y los bomberos deben estar refrescando permanentemente las fachadas para evitar daños.