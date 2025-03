Llopis: "En la final del Europeo estaba para batir el récord de España, pero eso ya no lo sabremos"

Después de diez días sin entrenar, de descanso total, desde el 7 de marzo que fue cuando se lesionó justo antes de disputar la final de los 60 metros vallas en el Europeo de Apeldoorn, Quique Llopis ha retomado los entrenamientos de cara a la temporada al aire libre este lunes, 17 de marzo.

La lesión, según el resultado de la resonancia a la que se ha sometido el atleta de Bellreguard, "es la mínima dentro del mal". Se trata de una microrotura en el pectinio, un músculo del abductor de su pierna derecha. En definitiva, según el propio vallista internacional "una tonteria" de la que prácticamente está recuperado para encarar a tope la campaña atlética de primavera-verano.

Llopis considera que la lesión se pudo producir por las malas condiciones de la pista de calentamiento en Apeldoorn: "los vallistas tuvimos que calentar sobre un firme duro, que no reunía las condiciones pertinentes, y ahí es donde me hice daño a pocos minutos de la final, aunque llegara a entrar en cámara de llamadas".

El atleta de Bellreguard, sobre la bicicleta estática en el Pabellón de Halterofilia de Gandia / Salva Talens Carbó

El deportista del CA Adidas confiesa que "fue una pena no correr la final porque me encontraba en forma. Creo que la victoria estaba difícil, pero hubiera podido pelear por el podio y batir el récord de España (7,48)", argumentando que "en la semifinal ya hice 7,49 y eso que tropecé con varias vallas. Me sentía bien y creo que ganar era complicado por el potencial de los rivales, pero podría haber batido el récord nacional. De todas formas, eso ya nunca lo sabremos".

El campeón de España califica la campaña invernal de muy positiva, a pesar del contratiempo de la lesión en el Europeo, con la premisa de que "la pista cubierta es para preparar el aire libre, que es lo que verdaderamente me importa".

Tras verse obligado a descartar su participación en el Mundial "Indoor" que se disputa en China del 21 al 23 de marzo, el nº1 de España en las vallas ha reanudado este lunes el trabajo físico: bicicleta estática y pesas en el Pabellón de Halterofilia del Polideportivo de Gandia, además de una necesaria sesión de fisioterapia con Natxo Benítez en la Clínica Ofisport de Beniarjó, donde recibe los cuidados más esmerados. Llopis y Benítez, que llevan juntos desde 2016, se han visto este martes.

El propio fisio le ha hecho una ecografía al atleta en la zona dañada y confirma que "no queda nada de la pequeña lesión" hasta el punto de que esta misma semana podría empezar a correr ya en la pista de atletismo de Gandia.

Llopis y el fisoterapeuta Natxo Benítez en la sesión de este martes / Salva Talens Carbó

El "pupilo" del técnico gandiense, Toni Puig, centra su temporada al aire libre en el Mundial de Japón del mes de septiembre, pero, realmente, las competiciones comenzarán mucho antes. Sin ir más lejos, a finales de abril ya tiene que correr en China una prueba de la Diamond League (la Champions del atletismo).

Mientras llega el momento de volver a competir, "haremos entrenamientos de carga, sin afinar demasiado la puesta a punto, porque la campaña es larga", explica Llopis.

El 4º clasificado en los 110 metros vallas en los Juegos Olímpicos de París-2024 admite que se siente reconocido en España y en el ámbito internacional como el mejor español en las vallas, pero tiene claro que "el deporte es así. Un día estás arriba y otro no lo estás. Mi meta es trabajar y trabajar bien como hasta ahora y si hay alguien que corra más rápido, pues que lo haga".

También destaca Quique que "han sido muchas los mensajes con muestras de cariño y ánimo que he recibido tras la lesión. Aprovecho para agradecer el apoyo de la gente y pedir disculpas porque son tantos los WhatsApp que algunos no he podido ni contestarlos".

Por último y con relación al estado de salud de su entrenador, Toni Puig, que finalmente no ha podido ir al Mundial como técnico de la RFEA, Llopis comenta que "le envío ánimo y fuerza y espero que se recupere pronto".