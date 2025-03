El difícil cálculo de tiempos en la Ofrena de la Mare de Déu de Gandia

Controlar los tiempos en la Ofrena de Flors a la Mare de Déu dels Desemparats de Gandia nunca ha sido sencillo. El hecho de que todas las comisiones participen, y que en su mayoría acudan con representaciones muy nutridas, impide que se cumpla el cronograma, y eso mismo ha ocurrido esta misma mañana en esta extraordinaria Ofrena matinal que ha tenido lugar tras la suspensión del acto, en la tarde de ayer, debido a la lluvia.

El arranque ha sido puntual. A eso de las 9.30 una colla de dolçainers i tabaleters abría el desfile en el que miles de falleros y falleras de todas las edades han llevado sus flores hasta la imagen de la Mare de Déu dels Desemparats situada en el escenario de la plaza Major. El recorrido ha estado plagado de personas que no querían perder detalle de los vestidos y los adornos florales que se llevaban.

Aunque inicialmente todo iba bien, sobre las 11 ya se vislumbraba de que acabaría con algo de retraso. La idea era poder concluir entre la 13 y las 14 horas, dando así tiempo para desplazarse a la mascletà que, montada en la explanada de la estación, se había programado para las 2 de la tarde. Esa es una cita que no quieren perderse cientos de personas cada día.

Efectivamente poco a poco se ha ido viendo que los presagios se estaban cumpliendo y el Ayuntamiento de Gandia ha tenido que informar a través de sus redes sociales de que la mascletà comenzaría cuando la comitiva oficial de las fallas, con las falleras mayores María Cremades y Ariadna Apio al frente, llegara al punto para ordenar al pirotécnico el arranque del espectáculo. Eso se ha producido alrededor de las 3, y a esa hora muchos ya habían desesperado y abandonaron el lugar para irse a comer.

El caso es que no todos los que desde poco después de la 1 ya habían tomado posición en las primeras filas para no perderse el estruendo y el color de la mascletà han resistido tanto tiempo de pie en ese lugar y, al ser informados de que no había hora fija para el espectáculo, han decidido marcharse.

Pese a eso, el sentir mayoritario de los falleros y falleras de Gandia es que esta era una circunstancia sobrevenida y extraordinaria que se ha tenido que adoptar por la lluvia que impidió celebrar la Ofrena la tarde del martes, como estaba previsto. "Hay que tener un poco de paciencia, no todo puede salir perfectamente milimétrico", ha señalado uno de los que sí han esperado a la mascletà y después se ha ido "a comer cuando ya casi es hora de merendar", como ha añadido con socarronería fallera.

Tras la mascletà, el calendario de actos de esta tarde incluye la misa de Sant Josep en la iglesia del mismo nombre y, después, la tradicional procesión. Cuando concluya, las comisiones se irán a sus carpas o casales para preparar la 'cremà', arrancando a las 9 de la noche para los monumentos infantiles y, después de cenar, los mayores. La falla ganadora, la de la Vilanova, está previsto que arda a la 1.30 horas, aunque todos en Gandia saben que puede haber retrasos.