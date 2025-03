Gandia resucita con el buen tiempo

El sol, la temperatura agradable y la fiesta de las Fallas han resucitado a Gandia. Después de varios días grises, con frío y lluvia incesante, que en parte han arruinado el calendario de la fiesta fallera, la ciudad deslumbra en esta jornada festiva de Sant Josep.

Los ciudadanos se han echado a la calle y, como es obvio, han comenzado a llenar las terrazas repartidas por toda la ciudad, especialmente en el recorrido de la Ofrena de Flors a la Mare de Déu dels Desemparats que, desde las 9.30 horas, recorre las calles y plazas del centro de la ciudad y que está previsto que concluya alrededor de la 1 del mediodía. De momento el ritmo va bien y cientos de falleros y falleras han depositado sus ramos que, lentamente, van llenando el manto de la Patrona. En los bares con terraza en el recorrido casi no quedan sillas en primera fila, a modo de palco, para presenciar el desfile con falleros y falleras de todas las edades llevando los ramos.

"Ya era hora", comenta el propietario de un bar del paseo de les Germanies que, por fin, ha podido sacar las mesas para servir a clientes y ha podido comprobar que se nota esa mayor afluencia. Explica que, pese a todo, no conseguirá recuperar lo que había previsto para estas fiestas, pero al menos queda todo el día de hoy, con actos que, además de la Ofrena, incluyen la mascletà, la procesión y la 'cremà', que saca a miles de personas a la calle. Numerosos restaurantes también esperan que, con este ambiente soleado y de primavera, se llenen los locales. Algunos han comenzado a notar el incremento de las reservas para comer al mediodía.

Una churrería de la calle Sant Josep de Calassanç atiende a los clientes. / Levante-EMV

Los turistas, que lamentablemente se han tenido que conformar hasta ahora con rápidas salidas para ver fallas y actos falleros bajo la lluvia y el frío, también contribuyen a ese ambiente y llegan desde los hoteles de la playa, como se puede comprobar con autobuses de la Marina Gandiense que van llenos. Lo mismo puede decirse de la afluencia de personas de otros municipios de la Safor que no tienen fallas y que, en este Sant Josep festivo, aprovechan para visitar los monumentos y contribuir a llenar ese ambiente que no se ha vivido en los últimos días. Las 'firetes' de la plaza del Prado, de las calles Mesquita del Raval y Vallier, así como la de la plaza del Rei Jaume I, funcionan a pleno rendimiento como no se ha visto desde el inicio de estas fiestas.

Una prueba de la afluencia que la ciudad ha registrado desde media mañana está en los párkings públicos de la ciudad, que se han llenado de coches. En el del Riu Serpis-Centre Històric, con cabida para cerca de quinientos vehículos, se ha tenido que poner el cartel de completo y los usuarios que intentan entrar tienen que esperar a que salga algún coche para acceder a la plaza libre que ha dejado.

En Tavernes de la Valldigna y en Oliva, donde se han retomado los actos falleros, también los ciudadanos han llenado las calles en este día de fiesta.