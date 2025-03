Partides crucials a Piles per a Júlia de Tavernes i l'equip de Moltó de Barxeta

El Trinquet Ciscar de Piles ofereix este divendres una doble sessió de la Lliga CaixaBank amb partides decisives. A les 17 hores es juga la primera. L'equip de Ana, Júlia de Tavernes de la Valldigna i Natalia (Ajuntament de Pedreguer-Rolser) s'enfronta al de Clara, Amparo i Myriam (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell).

La vallera Júlia i les seues companyes poden certificar la seua classificació a la gran final si tornen a guanyar a les rivals com ja van fer en la primera partida de semifinals (25-0) disputada a la Llosa de Ranes dissabte passat.

Si, al contrari, la victòria és per al trio de Bonrepòs i Mirambell s'hauria de jugar un tercer encontre, en este cas, de desempat en data i lloc per determinar.

El trinquet piler inclou en el programa d'este divendres una segona partida. Serà de la categoria Pro 1 de raspall masculí: L'equip de l'Ajuntament de Barxeta (Moltó, Murcianet i Momparler) contra el de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes (Salelles II, Raúl i Bossio).

Els de Barxeta es juguen estar en les semifinals. Tenen que guanyar per obligació i així i tot no ho tindran clar perquè el dimarts dia 25 tenen un altre encontre, també crucial, davant Vercher, Brisca i Jose (Ajuntament d'Oliva).

El trio de l'oliver Salelles II està fora, es a dir, no té cap opció de clavar-se en semifinals, però vol la victòria per evitar ser el cuer de la Lliga. Per als de la Llosa és l'última partida.