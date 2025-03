Jornada clau de la Lliga CaixaBank al Trinquet de Bellreguard

El Trinquet Municipal de Bellreguard acull este diumenge una altra jornada clau en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí i raspall femení.

Primer juguen les dones. A les 17 hores és la segona partida de semifinals entre els equips de Victòria, Isabel i Fanni (Ajuntament Rafelbunyol) i Erika, Mar i Marina (Ajuntament l'Alqueria d' Asnar-Hinojosa).

La cosa està clara. Si guanya el trio de Victòria forçarà la tercera partida de desempat i si ho fan les seues rivals es classifiquen per la final. I és que en el primer encontre l'Alqueria d' Asnar-Hinojosa va guanyar per 25-20.

Després serà el torn dels xics. Ivan, Lorja i Ricardet (Ajuntament de Xàbia) contra Vicent, Canari i Ibiza (Ajuntament de Xeraco). En joc està la segona posició de la fase regular. El que guanye passarà a semifinals com a segon i el que perda com a tercer, donat que només hi ha 1 punt de diferència a favor dels de Xàbia.