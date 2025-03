Teresa Ribes Momparler se clasifica para el Mundial de Ciclismo de Gran Fondo

Teresa Ribes Momparler se ha clasificado para el Campeonato Mundial de Ciclismo Gran Fondo Unión Ciclista Internacional (UCI) 2025, que se disputará del 16 al 19 de octubre de este año en Lorne, estado de Victoria, al sureste de Australia. Los y las participantes amateurs competirán en una carrera en línea de 131 kilómetros (con un desnivel positivo acumulado de 1.925 metros) y una contrarreloj de 23 kilómetros.

La ciclista de Rafelcofer se ha ganado el derecho a participar en el Mundial tras clasificarse en segunda posición de su categoría, Máster de 35 a 40 años, en el Gran Fondo Millars UCI, en Castellón, que, además, es la única marcha ciclista de categoría internacional que tiene lugar en España.

Una imagen de la ciclista de Rafelcofer / CE Raboses Rafelcofer

La corredora del equipo Universitat Politècnica de València Women's Cycling Team invirtió 5 horas y 5 minutos en recorrer los 158,5 km de la prueba castellonense disputada el pasado 9 de marzo, a un promedio de 31 km a la hora.

Ribes asegura que su deseo es ir al Mundial, a pesar de los condicionantes como el largo viaje, la estancia, la competición y, sobre todo, el elevado coste de una aventura de tal magnitud: "Quiero ir a Australia porque nunca sabes si habrá otra oportunidad como esta. Además, mi pareja también se ha clasificado, por lo que ya estamos pensando en viajar y competir, pero también aprovechar para disfrutar de unas vacaciones".

La clasificación de Teresa Ribes Momparler para el Mundial no es fruto de la casualidad. Lleva ocho años practicando deporte, primero triatlón (ha sido campeona autonómica de media distancia en dos ocasiones) y ahora ciclismo. "Empecé a los 27 años cuando ya me puede costear los gastos", apunta la deportista coferera, recordando que su padre hacía ciclismo.

La deportista de la Safor, de amarillo, en el podio del Gran Fondo Millars / CE Raboses Rafelcofer

En la famosa Marcha Quebrantahuesos de 2024 fue la 5ª clasificada absoluta y 2ª en su categoría de edad, pero también la primera M30 de la Challenge de la Comunitat Valenciana. En este año compite con licencia de categoría élite en el primer equipo de la UPV.

Residente en Oliva, compagina la actividad deportiva con su trabajo. Es profesora de Secundaria del Colegio Calderón del Grau de Gandia y saca tiempo de dónde puede para poder entrenar.

El deporte se ha convertido en algo esencial en su vida y de hecho entrena natación y atletismo, además de ciclismo, aunque ya no compita en triatlón: "Me divierte, disfruto y me gusta la exigencia de tener que entrenar y competir", confiesa.