La cultura en valencià es dona cita a Gandia en la cinquena edició de la Plaça del Llibre

La Biblioteca Central de Gandia va acollir la presentació de la cinquena edició de la Plaça del Llibre, organitzada per la Fundació Full, el CEIC Alfons El Vell i l’Ajuntament de Gandia. Este esdeveniment parteix amb l'objectiu i el compromís de reivindicar la cultura en valencià. Del 27 al 30 de març tindrà lloc en la plaça del Rei Jaume I una nova edició d’este esdeveniment que està ja consolidat en l'agenda cultural de la Safor.

A l'acte de presentació, dimarts, acudiren la regidora de Cultura, Balbina Sendra, Juli Capilla, del CEIC Alfons el Vell, Josepa Costa, de la Universitat Politècnica de València, i Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, de la Fundació Full.

Sendra va afirmar que la Plaça del Libre "és la festa al carrer de les lletres valencianes i és necessària en estos moments per reivindicar-nos i, com no sent Gandia, ciutat dels clàssics considere que ha de encapçalar esta feina de defensa de la llengua en temps tan complicats com estos. D’altra banda és una festa de tot el sector del llibre i un punt de reunió on els lectors i lectores poden arribar a conèixer als autors i tota la tasca que n’hi ha darrere. La lectura no està enfocada només a un públic. Per últim, m’agradaria posar en valor a les llibreries de Gandia que treballen cooperativament estos dies i que tenen una tasca fonamental”.

Per la seua banda, Josepa Costa va comentar que "en estos moments de persecució lingüística en què vivim, amb campanyes contra la promoció del valencià, iniciatives com la Plaça del Llibre, de la Fundació Full, són més necessàries que mai per tal de reivindicar la cultura en valencià, l'ús de la llengua pròpia i l'arrelament al territori. Esperem que el projecte de les Places del Llibre dure molts anys i mantinga l'èxit que ha assolit en les edicions anteriors, prova de l'estima per la producció literària i cultural en valencià”.

Juli Capilla va assenyalar que “la Plaça del Llibre és un espai molt necessari i a més volguda i demandada per la societat valenciana, s’acaba de confirmar que les famílies valencianes han votat a la consulta per la nostra llengua i per tant és una necessitat per al llibre en valencià aquesta iniciativa de la Plaça del Llibre per a satisfer aquesta demanda. Pel que fa a la implicació del CEIC Alfons el Vell, sempre tinguérem clar que havíem de col·laborar i participar activament en la Plaça, com a centre i editorial, estant també com a un dels nostres objectius principals promocionar i impulsar l’ús formal i informal del valencià”, va explicar.

El director de la Plaça del Llibre, Rafael Domínguez, va agrair “un any més a Gandia el seu compromís fidel amb la nostra llengua, amb la nostra cultura, amb el nostre país i es reafirma en el seu compromís amb la Plaça del Llibre, tant des de l’Ajuntament com des del CEIC Alfons el Vell. Un compromís ferm i decidit en temps de foscor i de negació de la nostra identitat com a poble.

La inauguració tindrà lloc dijous 27 en la plaça Jaume I de Gandia, amb la participació de les autoritats locals i entitats organitzadores. Tot seguit l'alumnat de l'Escola de Teatre Act&play, Escola del Teatre Raval i Escola Teatre Serrano realitzaran una representació amb motiu del Dia Mundial del Teatre. Serà un preludi per a les desenes de presentacions de llibres, taules redones i actes paral·lels que tindran lloc fins al diumenge 30 de març.

Els centres educatius tindran una participació especial el dijous i divendres de matí amb l’organització d’activitats escolars organitzades per Biblioteques de Gandia. També per al públic més jove Acció Cultural del País Valencià ha programat l’espectacle de titelles ‘Allò que ens uneix’ a càrrec de Matallina, un viatge pels records d’una narradora que vol explicar els contes, però que de vegades, els oblida.

Les editorials participen també amb diferentes activitats d’animació lectora, com es el cas de la "Mona Maimona", d’edicions Bromera; "Marieta i el llapis misteriós", d’Edicions 96; i "El gatet diu mec", d’Edicions El Bullent.

Enguany també cobrarà especial transcendència els efectes de la dana que es van traslladar dins del llibre “Renàixer del Fang” de l’editorial Ara llibres, que ha organitzat una taula redona amb alguns dels autors d'este recopilatori que combina vivències i testimonis del moments més dramàtics amb l’anàlisi de les causes i de les conseqüències del desastre.

Pel que fa a la gastronomia també ocuparà el seu espai amb dues activitats. D’una banda, “Mossets de literatura: La cuina de la Safor i els nostres clàssics”, organitzat pel Campus de Gandia, i, per altra amb l’activitat de "Tasta la Cultura de l’Esmorzar: els figatells", un comboi d’Edicions Bromera i Escola Valenciana que barrejarà literatura amb un tast del plat típic de la Safor.

Dins dels actes per l’any dedicat a la poeta valenciana Maria Beneyto, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institut Alfons El Magnànim i Llibres de la Drassana presenten la traducció de "El riu ve crescut”, en un acte a càrrec de Carme Manuel, Vicent Baydal i Verònica Cantó.

En el apartat de cultura local, el CEIC Alfons el Vell presentarà el llibre ‘L'Institut Laboral Ausiàs March de Gandia (1950-1973)’ un treball de Néstor Novell i Emili Selfa.

La Plaça del Llibre també tindrà un espai per a la reflexió amb una taula redona organitzada per la Fundació Full, amb el títol "Ferits per la lletra. D’on venim? Cap a on anem?" amb la participació de Raquel Ricart, Joan Benesiu i Manuel Baixauli i moderat per Carme Gregori.

Per últim també hi haurà espai per a la música amb el concert que Cesk Freixas oferirà en la vesprada del dissabte a les 20 hores.