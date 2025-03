El quart semifinaliste de la Lliga Caixa Bank Pro 1 es decideix a Oliva

El Trinquet d'Oliva acull este dimarts l'última partida de la fase regular de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí. Un encontre decisiu per conèixer el quart equip que es classifica per a les semifinals del campionat.

S'enfronten Moltó, Murcianet i Momparler (Ajuntament de Barxeta) contra Vercher, Brisca i Jose (Ajuntament d'Oliva). En joc està la classificació d'un dels dos equips i els aparellaments de les semifinals.

El trio de Barxeta és ara mateix el quart classificat amb 14 punts mentre que el d'Oliva és el cinquè amb 12. Als de Moltó es val guanyar, lògicament, o perdre per tres jocs o menys.

Els olivers estan obligats a guanyar per 25-0 o 25-05. Si ho fan per 25-10 o menys diferència quedaran eliminats, donats que igual a punts i jocs els seus rivals quedarien per davant per millor tanteig global en esta fase. En la partida de la primera volta de la lligueta s'imposaren els de Barxeta per 25-10.

La Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí ja té tres semifinalistes definits. El trio de l'Ajuntament de Castelló amb Montaner, Seve passa com a campió de la fase regular amb un total de 20 punts.

En segona posició es classifica l'equip de Vicent, Canari i Ibiza (Ajuntament de Xeraco) mentre que Iván, Lorja i Ricardet (Ajuntament de Xàbia) ocupen la tercera plaça. Tots dos empatats a 16 punts.