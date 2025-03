Montaner d'Almiserà i els xeraquers Vicent, Canari i Ibiza, semifinalistes de la Lliga CaixaBank

Ara sí que sí. Les semifinals de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí ja estan configurades amb la presència de quatre jugadors de la comarca de la Safor: Montaner d'Almiserà i els xeraquers Vicent, Canari i Ibiza

L'equip Ajuntament d'Oliva amb Vercher, Brisca i Jose es queda fora de la fase final amb 14 punts amb una victòria insuficient en l'última partida de la lligueta regular. Els saforencs necessitaven guanyar este dimarts al Trinquet d'Oliva per 25 a 0 o 25 a 5 al trio Ajuntament de Barxeta (Moltó, Murcianet i Momparler) però el resultat va ser de 25 a 15 amb el qual l'equip de Barxeta aconsegueix arribar als 15 i els d'Oliva es queden amb 14 punts.

El trio Ajuntament de Xeraco / Fedpival / Pilota Pro

Les semifinals queden així: els campions de la fase regular: Montaner, Seve i Néstor (Castelló) contra Moltó, Murcianet i Momparler (Barxeta), quarts classificats i Vicent, Canari i Ibiza (Xeraco), segons en la primera fase, contra Ivan, Lorja i Ricardet (Xàbia), que han ocupat la tercera posició.

Este mateix dimecres tindrà lloc el sorteig de trinquets i dates per esta última eliminatòria que començarà este cap de setmana del 29 i 30 de març.

Segons el reglament, per a passar a la final s'hauran de guanyar les dos partides de semifinals. Si hi ha empat a una victòria, es disputarà una tercera confrontació definitiva amb data i trinquet per decidir.