Visca el teatre!

Quan arriba el 27 de març, pel món teatral, és un dia de màxima il.lusió; vivim aquesta data com una festa on retrovar-nos amb amics i companyes units per la passió del teatre. Sempre és d'agrair que des del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia ens animen i s'involucren amb tota l'estima en la celebració del Dia mundial del Teatre.

Isa Cogollos: "És una data que ens ajuda a visibilitzar a tota la població la tasca que fem dintre del panorama teatral, i cultural, de la ciutat tant els professionals com els nombrosos grups de teatre amateur que tenim a Gandia. I pensem que, tota esta tasca que es realitza al voltant del teatre, és un motiu per sentir-nos orgulloses de la bona salut en la qual es troba el teatre encara que, com tot en la vida, sempre hi ha marge de millora en molts aspectes".

Ruth Palonés: "Fem aquesta celebració amb molta estima i sempre amb la intenció que siga un regal per a la gent més que per a nosaltres. Al cap i a la fi sense públic no som res, ni té cap sentit "el fet teatral". Perquè sí, hi ha molts termes per definir un artista, però el principal, per a mi, n'és la generositat, oferir el teu treball al públic, i per al públic, sense més expectativa que provocar preguntes i emocions en ell. Per aquest motiu, enguany, volem centrar el Dia mundial del teatre en ell: El públic. Volem fer-lo participar i sentir aquest acte com un membre més de la companyia. I l'altre eix central de la celebració són les generacions més joves (xiquetes, xiquets i adolescents), volem animar-los a fer i a consumir teatre, perquè elles i ells són el futur".

Laura Moise: "¡Cuánto le tenemos que agradecer al teatro! Creando personajes y escenas conseguimos darle cordura a la vida. Sentimos que las relaciones humanas aún son posibles, en un mundo en el que todos parecen conformarse con desaparecer en un campo virtual. Este año en especial, tengo la esperanza que haya paz para poder seguir creando sin miedo. El deseo de vivir el acto artístico plenamente no conoce ni barreras ni fronteras. Nos emocionamos cada vez que dos estudiantes de teatro se tocan la mano, se abrazan, hablan y escuchan desde el corazón. Por este motivo, mientras respire seguiré viviendo en defensa del arte. Y, en beneficio de la sociedad, le deseo siempre larga vida al teatro".

A més, aquest dia ens serveix per promocionar i donar a conèixer els espais teatrals de la nostra ciutat com són el Teatre del Raval, el Museu Faller i el Teatre Serrano; tenir tres contenidors teatrals que, entre tots tres, ofereixen una programació d'arts escèniques amplia, variada i diversa, és una "rara avis" que ens hauria de fer pensar un poc en la grandíssima fortuna que tenim a Gandia a nivell cultural, i valorar tot l'esforç i treball que hi ha al darrere per a que així siga. I sobretot gaudir de tots els espais i propostes anant al teatre!

De moment, convidades i convidats esteu a participar amb nosaltres este dijous, 27 de març, primer amb la desfilada i lectura del manifest del Dia mundial del teatre, i després amb les dues visites teatralitzades.

Salut i molt de teatre per a tots i totes!