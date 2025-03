Gandia celebra un "Sarao" a benefici dels afectats per la DANA

L'Ajuntament de Gandia se suma a una iniciativa solidària del Grup de Danses La Delicà amb la col·laboració de la Rondalla la Comarcal. Es tracta d’un Sarao i Paella Solidària, que tindrà lloc el diumenge, 30 de març, a la plaça de l'Escola Pia i que representarà una mostra més del compromís de la ciutadania amb qui més ho necessita, ja que té com a objectiu recaptar fons per als afectats per la DANA, destinant tots els beneficis a la Fundació Vicente Ferrer, dins de la seua campanya: "Transformem el fang en esperança".

L'esdeveniment ha estat presentat en roda de premsa per la presidenta de la Junta de Districte del Centre Històric, Lydia Morant, el president del Grup de Danses la Delicà de Gandia, Domingo Valls, i Vicent Roig, músic de la Rondalla la Comarcal.

Imatge de la presentació / Natxo Francés

L'acte comptarà amb un Sarao obert (festa de música i balls populars) a les 12:00 hores, coordinat per la Rondalla la Comarcal. A les 14:00 hores es servirà una paella gegant a càrrec de Galbis.

Les entrades per a la paella tenen un preu de 10 €, i també disposa d'una fila 0 per a aquelles persones que vulguen col·laborar sense assistir-hi.

Les inscripcions i les aportacions voluntàries si no es pot assistir o es vol col·laborar es gestionen en el telèfon del Grup de @dansesladelica 623032254 i el correu brialsipostisses@gmail.com. Els tiquets per a la paella els podeu arreplegar en Serna al carrer Vallier, 8.

El cartell oficial de l'esdeveniment / Levante-EMV

Les empreses col·laboradores són El Palmeret, Personal Center, Carmina Estetica, Coping, Odec, La Cuina de Claudia, Instalaciones Eléctricas Palmera, Assegurances Bernabé, Bon Apart, Serna, Sentit Comú, Ofinova, Viajes Gandia, Alandete Mayor Forn Artesà i CaixaBank.

També es rifaran productes de Roselló Pastisseria, Carla-Calzados Espeza, Anna Palau Photography, Perruqueria Noves Linies, Afisa, Brocat, Papereria Rico, Movil Rapair, Forn la Safor, Lalola, Black Star i Òptica Gonzalo.

"Cada any fem el Sarao de Tardor del Centre Històric, però l’any passat el vam haver de suspendre a conseqüència de la DANA. Per això vam pensar que una forma d’ajudar els afectats per la tragèdia seria un Sarao solidari obert a la gent i gaudir d’un dia de festa i germanor", explica el president del Grup de Danses la Delicà de Gandia, Domingo Valls.

Per la seu banda, Vicent Roig, músic de la Rondalla la Comarcal, formada per gent de les Comarques Centrals Valencianes, ha recordat que els saraos estan molt arrelats a la música i les nostres tradicions, "on les rondalles toquen i tot el qui vulga pot ballar. És, per tant, una iniciativa solidària molt interessant, al mateix temps que reforça el sentiment valencià, més necessari que mai".

També participaran com a convidades la Rondalla Agredolç de la Safor, la Rondalla So del Mareny, d’Alfafar; l’Escola de Danses de Xàtiva i cantaores i cantaors d’altres llocs.