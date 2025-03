II Certamen Nacional de Marxes Processionals de Gandia

Diumenge passat, dia 23 de març, es va celebrar en el Teatre Serrano el concert de la Banda de la Unió Artísticomusical Sant Francesc de Borja de Gandia, en el qual es van donar a conéixer les tres marxes processionals de la Setmana Santa de Gandia seleccionades entre totes les que es presentaren al II Certamen Nacional que, sota el patrocini de la Societat de Foment de Agricultura, Industria i Comerç de Gandia, organitza la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de la nostra ciutat.

BANDA DE LA UNIÓ ARTISTICOMUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA DE GANDIA / Àlex Oltra

El jurat, reunit un mes i mig abans, estava conformat pels professors de música: Xavier Cabrera Aparisi, Telmo Gadea Boix i Vicent Mengual Caudeli, a més a més del vicepresident de Cultura de la JMGSS de Gandia, Joaquin Olaso Pérez i el vicepresident de l’Àrea de Cultura de la Societat de Foment d’AIC, Pasqual Molina.

El Jurat va seleccionar, entre totes les obres presentades, les tres finalistes:

“Les tres caigudes” de Miguel Ángel Ruiz Risueño, d’Iniesta (Conca);

“Agnus Dei”, de Juan Luis Roig Colom, de Benicarló (Castelló de la Plana), i

“Lignum crucis” d’Adrián Hurtado Aldeguer, d’Elx (Alacant).

Seien en la primera fila del Teatre Serrano, els presidents de les dues institucions implicades en el patrocini i en l’organització: Joaquin Barber Peiro i Emili Ripoll Gimeno, els quals acompanyaven a la padrina de la Setmana Santa de 2025 i Cambrera del Crist Ressuscitat, Juana Gregori Romero; les dues falleres majors, Ariadna Apio Benedicto i Maria Cremades Marí, que anaven acompanyades per Marta Carbó Miñana, membre de la Federació de Falles - Junta Local Fallera de Gandia, i estaven flanquejades pel vicepresident de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, José Ignacio Moreno Latorre, i per la vicepresidenta, M. José Simó Martí, al costat de la qual seia el secretari general, Rubén Ferrer Pérez.

En la primera fila, també, seien el regidor delegat de l’Ajuntament en la Setmana Santa, Miguel Àngel Picornell, la tinenta d’alcalde Liduvina Gil, el portaveu municipal de VOX, Manuel Millet, les regidores Maribel Codina, Mar Beltran i Rosa Isabel Borrull, i el regidor David Ronda.

En llocs destacats, seien el president de l’Associació Unió Artísticomusical Sant Francesc de Borja de Gandia, Hovik Avetyan Avetyan, qui anava acompanyat per membres de la seua directiva. També, ho feien els membres de la Junta Directiva de la Societat de Foment d’AIC, Pasqual Molina i Jesús Garcia Cànoves.

Vicent Mengual Caudeli, és des del gener passat el nou mestre director de la Banda de la Unió Artísticomusical Sant Francesc de Borja de Gandia. Esta contractació ha suposat l’aposta ferma de l’Associació pel futur de la Banda.

VICENT MENGUAL CAUDELI / Àlex Oltra

Diumenge feia el seu primer concert com a director i sota la seua batuta s’iniciava el concert, el qual constà de dues parts: En la primera, es començava amb la marxa guanyadora del I Certament, del 2024, “Passió”, del compositor de Xeraco Antoni Cuenca Castelló. Esta interpretació va anar seguida per les tres marxes finalistes en este II Certamen. En la segona part foren interpretades “Getsemaní”, de Ricardo Dorado Janeiro; “Semper in unum”, d’Enrique Alborch Tarrasó; “Mektub”, de Mariano San Miguel Urcelay i “Resurrexit” de Jacobo Ferrer Cortell.

El jurat, reunit definitivament en el Teatre Serrano va decidir, per unanimitat, que la marxa processional guanyadora en este II Certamen de Marxes Processionals a Gandia era “Agnus Dei”, del compositor de Benicarló Juan Luis Roig Colom. Una marxa processional que l’organització del Certamen decidí que a partir d’este moment rebria el títol d’“Esperança”, en commemoració del jubileu que es celebra, este 2025, a Roma, dedicat a l’esperança i en el qual els fidels pelegrins rebran les indulgències quan travessen la porta santa de la Basílica de Sant Pere al Vaticà.

EMILI RIPOLL (president JMGSSG); JUAN LUIS ROIG COLOM (guanyador II Certamen marxes processionals); JUANA NAVARRO (padrina Setmana Santa) JOAQUIN BARBER (president de Foment d’AIC); MIGUEL ÀNGEL PICORNELL (regidor delegat Setmana Santa) / Víctor Valls

Per al lliurament del premi va ser requerida la presencia dalt de l’escenari de la padrina Juana Gregori, dels presidents Joaquin Barber i Emili Ripoll, i del regidor delegat amb la Setmana Santa, Miguel Àngel Picornell. El secretari, Rubén Ferrer, llegí l’acta del jurat i anuncià el títol de la marxa guanyadora i el nom de l’autor, la presencia del qual fou requerida dalt de l’escenari per a rebre els guardons, una placa gravada i una imatge del Crist ressuscitat, el taló de 1000 euros de mans del president de la Societat de Foment d’AIC de Gandia i l’aplaudiment de la sala.

Durant el descans el públic assistent havia rebut de l’organització tres paperetes amb els números de les tres marxes finalistes perquè decidira, al seu parer, quina havia sigut la marxa processional que més els havia agradat. El seu veredicte, per gran majoria, fou la marxa processional “Les tres caigudes”, de Miguel Àngel Ruiz Risueño, qui va pujar a l’escenari per a rebre el seu trofeu acreditatiu.

EMILI RIPOLL (president JMGSSG); JUANA NAVARRO (padrina Setmana Santa); MIGUEL ANGEL RUIZ RISUEÑO (guanyador Premi Públic); JOAQUIN BARBER (president de Foment d’AIC); MIGUEL ÀNGEL PICORNELL (regidor delegat Setmana Santa) / Àlex Oltra

Els tres compositors havien mostrat la seua predisposició a dirigir personalment la banda, si guanyaven i, aleshores, Juan Luis Roig Colom prengué a les mans la batuta i va dirigir la seua marxa processional guanyadora, amb el nou nom d’”Esperança”, per títol. En acabar, la interpretació i la direcció van rebre un sonor i llarg aplaudiment.

JUAN LUIS ROIG COLOM. Guanyador II Certament Marxes Processionals dirigint la Banda que interpreta la seua obra guanyadora. / Jesús García Cànoves

L’acte acabà amb la interpretació de l’“Himne a Gandia”, amb el públic, respectuosament alçat. L’himne, ja centenari, al qual posà musica el mestre Gea i la lletra Josep Maria Capsir.

La impressió que deixa, en l’organització i en el patrocini, este II Certamen de Marxes Processionals, és immillorable i ja es treballa en la tercera edició.

El concert de la Banda de la Unió Artísticomusical Sant Francesc de Borja de Gandia es converteix, amb la celebració d’este Certamen de Marxes Processionals, en un dels actes previs de la Setmana Santa de Gandia.

Amb la celebració d’este certament es vol transmetre la idea, compartida per la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa i per la Societat de Foment d’AIC que siga l’aparador, en el pas dels anys, d’unes marxes processionals que pogueren ser identificades com a pròpies de la Setmana Santa de Gandia.