Júlia: "Tinc molta sort de tornar a jugar una final, però enguany espere que no se'ns escape el títol"

Erika, Mar i Marina desafien a Ana, Júlia i Natalia pel títol de la Lliga CaixaBank de raspall femení. Els equips de Pedreguer-Rolser i l’Alqueria d'Asnar-Hinojosa jugaran la final del campionat aquest diumenge 30 de març a les 11:15 hores en el trinquet de Rafelbunyol

Aquest dijous s'ha presentat en l'Edifici CaixaBank de València la gran final de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení. Les protagonistes són Ana, Júlia i Natàlia (Ajuntament de Pedreguer-Rolser) i Erika, Mar i Marina (Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa). Les finalistes jugaran el diumenge 30 de març a les 11.15 hores en el trinquet municipal de Rafelbunyol.

En la partida destaca la presència, una vegada més, la jugadora de Tavernes de la Valldigna, Júlia Andrada Alberola, que arriba a la seua quarta final consecutiva i aspira a aconseguir el seu tercer títol de campiona després dels que va sumar en 2022 i 2023. L'any passat va perdre.

L'equip de la vallera Júlia ix com a favorit després d'haver guanyat als seus rivals en dues ocasions en la fase regular, però les de l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa van vèncer en semifinals a Victoria, Isabel i Fanni (Rafelbunyol) i ara arriben amb la confiança de donar una nova sorpresa.

El trio de l'Alqueria d'Asnar va classificar com a tercer en la primera fase, i encara que ha tingut una competició irregular, la seua actuació en la doble semifinal les converteix també en candidates al títol.

L'equip de Júlia patrocinat per l'Ajuntament de Pedreguer-Rolser / Fedpival / Pilota Pro

Per part seua, Ana, Júlia i Natalia es postulen com a favorites en aquesta final després d'haver sumat set victòries i només una derrota en la fase regular de la Lliga CaixaBank. En semifinals van guanyar sense sobresalts les dues partides a l'equip de Bonrepòs i Mirambell i la final és l'últim escaló que els queda per a alçar el títol. "Tinc molta sort de tornar a jugar una final amb Ana i ara amb Natalia esperem poder aconseguir el títol que se'ns va escapar l'any passat", destaca Júlia.

Abans de la gran final i també al Trinquet de Rafelbunyol es jugarà la final B Lliga CaixaBank de raspall femení: Victòria, Isabel i Fanni (Ajuntament de Rafelbunyol) contra Clara, Amparo i Myriam (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell).

Les Lligues CaixaBank compten també amb el suport de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, l'Hospital IMSKE (Grup Sanitari Ribera), Baleària i masymas Supermercats. Des que es presentaren el passat 10 de gener en el CaixaForum, les competicions s'han disputat per tota la Comunitat Valenciana.

En la categoria de raspall femení s'han visitat els trinquets de Xeraco, Xàbia, Pelayo, Piles, Bellreguard, Oliva, Castelló, la Pobla de Vallbona, Massamagrell, la Llosa de Ranes, Pedreguer, Ontinyent, l'Alqueria d'Asnar, Sueca i Rafelbunyol.