Nuevo ataque al colectivo LGTBI en Gandia

Habitualmente se suele decir que en materia de respeto a los derechos del colectivo LGTBI, lo mismo que en igualdad es mucho el trabajo que queda por hacer. Lo que ocurre es que ha llegado un punto en el que ya es complicado distinguir si es eso o si lo que realmente está pasando es que se están dando enormes pasos atrás.

En Gandia ya ocurrió hace unos años y ahora de nuevo hay que hablar del odio que destilan algunas personas contra quienes romplen unas supuestas reglas sociales establecidas mostrando que no existe una única forma de quererse. El mural en favor del colectivo LGTBI, ubicado junto al parquing del Gregori Maians, molesta a alguien, como lo demuestran los constantes ataques que ha sufrido desde que se pintó en 2018.

Nous atacs feixistes al mural de la diversitat de Gandia. Aquests coincidixen qmb un nou atac amb ous contra la nostra nova sede.

DES DE L'ACTIVISME SEMPRE FAREM FRONT AL FEIXISME I A L'ODI! NO ENS CALLARAN! 💪🏻🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️ #lluitalgtbiq pic.twitter.com/nR4dArSa3f — Col·lectiu LGTBIQ+ Safor-Valldigna (@CLGS_SAFOR) March 26, 2025

El colectivo CLGS de la Safor ha denunciado, a través de las redes sociales, una nueva agresión hacia esa pintura. Aunque el mural ya estaba vandalizado anteriormente, ahora han vuelto a aparecer pintadas que intentan desmontar la lucha por los derechos del colectivo. Cabe recordar que en el centro de la pintura aparecían dos chicas besándose, cuyas caras han sido tapadas con esprai para pintar encima dos calaveras. Además, la imagen se ha cubierto con un letrero en el que se puede leer "Visca Jesus Crhisto" junto a una cruz cristiana.

En otra de las pintadas que manchan la obra se aprecia una esvástica, es decir, el símbolo nazi.

Hace unos años y ante los constantes ataques, el ayuntamiento decidió no reparar más el mural junto al Gregori Maians y pintó otro en un lugar cerrado, en la sede del Consell dels Joves para evitar que fuera atacado. El primero lo dejó fijado en el muro como símbolo de la resistencia del colectivo, la cual se pone a prueba con ataques como los que ha sufrido últimamente.

Huevos contra la sede de CLGS

Pero eso no es todo. El presidente de CLGS, Ximo López, ha reveleado también que su nueva sede, ubicada en las casetas de la plaza del Tirant ha sido atacada con huevos. No es la primera vez que ocurre, puesto que ya pasó cuando tenían su oficina en la plaza del Rei en Jaume, por lo que se deduce de forma clara que no se trata de algo casual, sino de una acción premeditada. Según ha explicado López, la entidad aún está en proceso de trasladar la sede de uno a otro local y "habíamos colgado una banera del colectivo en la puerta del nuevo". Eso ha sido suficiente para que alguien haya decidido darles la bienvenida con el lanzamiento de huevos a su puerta.

López ha lamentado estas situaciones vienen a demostrar que "el discurso del odio se está imponiendo", algo que ocurre especialmente entre los más jóvenes, "que compran los postulados que ven a través de las redes sociales", señala. De hecho, personas de la asociación están acudiendo a institutos de la comarca a realizar charlas llamados por los propios profesores, que están alertados por el incremento de las actitudes de odio tanto hacia el colectivo LGTBI como a las políticas de igualdad.

De hecho, el presidente de CLGS también ha denunciado que el cartel del departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Gandia, ubicado en la calle Tossal, también ha sufrido un ataque. En el metacrilato alguien escribió un "des" con rotulador para que se lea "Daprtament de (Des)Igualtat". "Lo vimos una mañana cuando salíamos de una clase pero lo habían pintado con un rotulador y lo borramos. Cuando volivmos por la tarde lo habían vuelto a escribir, esta vez con un rotulador permanente que no se puede quitar", indica Ximo López.