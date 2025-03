Pisos más pequeños para incrementar la oferta de vivienda en Gandia

El Ayuntamiento de Gandia cambiará la normativa de edificabilidad en la mayoría de los solares de la ciudad para incrementar el número de viviendas que se pueden construir en cada uno de esos espacios. La idea, adelantada por el alcalde, José Manuel Prieto, pretende acomodar la construcción de pisos a la realidad de la mayoría de las familias, que tienen de dos a cuatro miembros, y, así, elevar el número de unidades para abaratar el precio, que en Gandia es inasequible para muchos.

La iniciativa, que no se aplicará en algunas áreas, entre ellas la playa y los sectores de les Foies y Beniopa-Passeig, prevé que en un edificio se puedan construir un 71% más de pisos que con la norma actual. Más allá del detalle, lo que se persigue es que allí donde se podían habilitar inmuebles de entre 120 y 150 metros cuadrados se pase a otros de entre 60 y 80, económicamente mucho más asequibles y, además, muy buscados en esta ciudad. Siempre, enfatizó el alcalde, vigilando para que nadie pueda construir infraviviendas que no reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad o que no cumplan con la superficie mínima establecida por la ley.

Agente colaborador del ICO

Esa ha sido una de las medidas que Prieto ha comunicado en la "Primera Jornada sobre Vivienda en Gandia: Retos y Soluciones", celebrada este jueves con promotores, constructores, arquitectos y agencias inmobiliarias de la ciudad, dirigida a impulsar la construcción de más viviendas, objetivo que el alcalde se ha marcado como «la prioridad de las prioridades» de su gobierno.

Un instante de la jornada mantenida este jueves por el alcalde y varios miembros del Gobierno local. / Natxo Francés

La medida de permitir la reducción de la superficie de las viviendas se incluye en un paquete que también contempla autorizar a que bajos comerciales que llevan años sin actividad se puedan reconvertir para uso residencial. De momento, Prieto ha concretado que, como prueba piloto, se hará en los distritos del Grau, Benipeixcar, el Raval y Beniopa, excluyendo siempre las arterias comerciales y sus aledaños porque, de lo contrario, podría tener efectos negativos en el potencial comercial de Gandia, uno de los motores de su economía desde hace décadas. En un futuro se concretarán las calles donde se permitirá ese cambio.

Además, en el encuentro con el sector inmobiliario el alcalde de Gandia ha anunciado que el ayuntamiento se convertirá en «agente colaborador» del Instituto de Crédito Oficial (ICO), un hecho que favorecerá la adopción de medidas para financiar la construcción de vivienda a los promotores y para facilitar el acceso a hipotecas por parte de los compradores.

Un pacto por la vivienda

José Manuel Prieto también ha apelado al establecimiento de un Pacto de Ciudad en materia de vivienda, y que sea «cuanto antes mejor», para acordar con todos los agentes sociales y todos los grupos políticos «un marco de trabajo compartido, conjunto y eficaz, que involucro a todos, que integre todas las visiones y que concentre las propuestas» para impulsar la construcción de vivienda asequible en Gandia. Ese pacto sería similar al de las infraestructuras, que ya ha dado sus frutos con el primer convenio entre el ayuntamiento y el Ministerio de Transportes.

Además, el alcalde trasladará al Consell Econòmic i Social la constitución de un grupo de expertos en materia de infraestructuras, vivienda, modelo de ciudad y proyección para aplicar más medidas sobre vivienda que después rubricarán los grupos políticos.