Gandia és una festa del llibre valencià

La plaça del Rei Jaume I de Gandia ja bull amb la cultura en valencià després de la inauguració de la 5a edició de la Plaça del Llibre organitzada per la Fundació Full, el CEIC Alfons El Vell i l’Ajuntament de Gandia. Fins al 30 de març desenes d’activitats, presentacions i la major concentració de llibres en valencià seran els protagonistes a la ciutat.

A la inauguració ha participat José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, Alícia Sellés, presidenta de la Fundació Full, Estela Pellicer en representació del CEIC Alfons el vell, Helena Rufat, guanyadora de l’edició de 2024 del prestigiós Premi Joanot Martorell, i Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre de la Fundació Full. L’acte també ha comptat amb l’assistència de la regidora delegada de Cultura, Balbina Sendra, i altres membres de la corporació municipal.

Prieto ha recordat que "la capitalitat literària no és sols orgull de ciutat. És també el múscul de la nostra potent indústria cultural, bressol dels clàssics de les lletres valencianes com Ausiàs March, Joanot Martorell o Roís de Corella, que ací van conviure al Segle d’Or; la millor projecció exterior; i la projecció del millor dels nostres valors i del que som. És tant com reivindicar el nostre relat i fer valdre el nostre llegat", i ha incidit en que la Plaça del Llibre "suposa un intercanvi de valors, una visibilitat del món editorial i una mostra de la riquesa de la nostra llengua i del gran esforç que fan llibreters, editors i escriptors".

L’alcalde també ha destacat la importància de la xarxa de biblioteques i destacat que Gandia supera la ràtio de moltes ciutats d’Espanya en nombre de biblioteques per habitants.

Finalment, ha convidat la ciutadania a acostar-se a la Plaça del Llibre: "Volem que la ciutadania s’acoste a esta plaça per a participar-hi en les activitats previstes i compre llibres de tantes editorials, amb tantes col·leccions interessants en la nostra llengua".

Alicia Sellés ha recordat com la Plaça del Llibre de Gandia va ser el seu primer esdeveniment com a presidenta de la Fundació Full, un fet que li uneix de manera especial amb aquesta fita. En la mateixa línia ha valorat “la importància en temps difícils per a la nostra cultura que les organitzacions impulsen i valoren esdeveniments tan transcendentals com aquest. A més a més cal donar un especial agraïment a l’Ajuntament de Gandia per la seua implicació i dedicació que demostra per la cultura en valencià com demostra en aquest projecte”.

La guanyadora del Premi Literari Joanot Martorell, Helena Rufat, va voler agrair a l’organització la realització d’esdeveniments com la Plaça del Llibre que “ajuden a donar a conèixer autores i autors, així com a visibilitzar la cultura en la nostra llengua”. Estela Pellicer, representant del CEIC Alfons el vell, va destacar “la implicació del centre com a part integral de la cultura en la societat de Gandia” i, al mateix temps va a aplaudir la realització d’esdeveniments culturals a la ciutat Ducal com la Plaça del Llibre.

“La 5a edició de la Plaça del Llibre de Gandia reafirma l’interés de l’administració local per la literatura i la cultura en valencià. De fet, des de l’Ajuntament impulsem iniciatives de foment de la lectura durant tot l’any el que es reflecteix en l’èxit de la Plaça del Llibre”, ha explicat José Manuel Prieto, alcalde de Gandia qui va ser l’encarregat de tancar l’acte d’inauguració.

En la inauguració tamvé va participar l'alumnat de l'Escola de Teatre Act&play, Escola del Teatre Raval i Escola Teatre Serrano han realitzat una representació amb motiu del Dia Mundial del Teatre. Una desfilada amb el circ com a protagonista que ha finalitzat al Teatre Serrano on s’ha llegit el manifest i s’ha realitzat una visita guiada.

Just abans, a les 17,30, Carles Arnal presentava, amb la introducció de Benjamín Pérez, la seua última novel·la, ‘Guia de París per a assassins’ de Gales Edicions. Per últim, dins de la participació dels autors, Helena Rufat, guanyadora del Premi Joanot Martorell de Narrativa, ha participat en el Club de Lectura amb la seua novel·la, Les ànimes fidels.

Fins dels actes, la Plaça del Llibre ha inaugurat un espai expositiu on els visitants han pogut trobar la més completa oferta en literatura en valencià i que romandrà oberta fins al diumenge 30 de març.

Sobre la Plaça del Llibre de Gandia

La Plaça del Llibre de Gandia és un projecte coordinat i organitzat per la Fundació FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura, l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de l’Ajuntament de Gandia (IMAB), el CEIC Alfons el Vell, l’Ajuntament de Gandia i amb la col·laboració d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), Saforíssims Societat Literària, la Universitat Politècnica de València (UPV) i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i amb el patrocini de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.

Tota la programació de la Plaça del Llibre de Gandia d'enguany al web https://placadelllibre.com/gandia/