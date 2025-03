Un poeta de Gandia guanya el Premi Jocs Florals de Barcelona 2025

El poeta gandià Joan Deusa Dalmau ha estat distingit amb el Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2025 pel seu poemari Ítaca arrasada, segons acaba de comunicar l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat. El jurat, format per Melcion Mateu Adrover, Matilde Martínez Sallés, Jordi Vintró Rigall, Àngels Moreno Gutiérrez i Manuel Forcano Aparicio, ha decidit atorgar-li el guardó per unanimitat, elegint el seu poemari entre els 88 llibres de poemes que s’han presentat en aquesta edició. El lliurament del premi tindrà lloc el dimecres 7 de maig a les 18 h al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del festival Barcelona Poesia, que se celebrarà del 6 al 13 de maig.

Joan Deusa Dalmau (Gandia, 1993) és graduat en Estudis Hispànics i Filosofia, amb estades a la Università della Sapienza de Roma i a la Universitat de Barcelona. El seu primer llibre de poesia, Camelot o la poesia social (Bromera, 2020), va ser guardonat amb el Premi Ibn Khafadja de Poesia d’Alzira. És cofundador de la revista Poetry Spam, secretari del col·lectiu Saforíssims Societat Literària -des d’on organitza el festival 3 de March– i coordinador del festival Estiuvers per a l’Ajuntament de Gandia. A més, ha rebut el Premi Antoni Vidal Ferrando de Santanyí per la novel·la breu El bosc de la vampira (Adia, 2022). Actualment, resideix a la Platja de Gandia i compagina la docència en secundària amb la gestió cultural.

El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona ha reconegut en els darrers anys autors com Adrià Targa i Ramos (Tarragona, 1987), guardonat el 2024 pel llibre de poemes Acròpolis; Joan Tomàs Martínez Grimalt (Palma, 1984), premiat el 2023 pel poemari Fosca Negra; Glòria Coll Domingo (Riudoms, 1988), guanyadora el 2022 amb A través; Txema Martínez (Lleida, 1972), distingit el 2020 per Maria; i David Caño (Olot, 1980), reconegut el 2019 pel poemari Un cos preciós per destruir. Amb aquest reconeixement, Joan Deusa Dalmau se suma als poetes que han estat distingits amb aquest guardó.