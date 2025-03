El Ventorro revienta el pleno de Gandia

El pleno de Gandia ha vivido un momento de máxima tensión este viernes. Ha sido cuando toda la bancada en la que se sienta el PP, en la oposición, se ha quedado vacía. La totalidad de los 10 concejales y concejalas de esta formación se han levantado y han dejado el salón de plenos durante una intervención de Adrián Vila, portavoz socialista, en la que ha sacado a relucir la gestión de Carlos Mazón durante el día de la DANA, cuando pasó la tarde comiendo en el restaurante El Ventorro, y también el número de fallecidos que provocó la barrancada de aquel fatídico 29 de octubre.

En ese momento se estaba tratando una moción presentada por el único concejal de Vox, Manuel Millet, sobre el Estado de Derecho. Como es habitual, Soler ha realizado una intervención muy dura hacia los socialistas y Compromís, hablando de Pedro Sánchez y los procesos judiciales en los que está envuelto su entorno, y señalando a Prieto como "delegado" del presidente del Gobierno. La respuesta ha llegado de mano de Adrián Vila. El portavoz socialista, entre otras cuestiones, ha respondido Soler es "delegado" de Mazón y le ha preguntado si "está orgulloso de su jefe" y del "Ventorro". Pero la frase que ha soliviantado a los populares ha sido cuando Vila ha señalado que "llevan tatuladas las víctimas de la dana".

Esas palabras han encendido los ánimos especialmente del concejal del PP Vicent Gregori y también de Víctor Soler. Tras un intercambio de palabras a micrófono cerrado, todos los ediles del PP se han levantado y han salido del salón de plenos.

El alcalde, José Manuel Prieto, ha intentado, sin éxito, calmar la situación pidiendo a Soler y el resto de ediles que se quedaran para poder contestar, solicitud que no ha sido escuchada por los representantes populares, que han enfilado la puerta hacia su despacho, en la planta baja del ayuntamiento.

Los ediles y edilas del PP, durante su comparecencia / T. Á. C.

Minutos después, todos los concejales del PP presentes en el ayuntamiento han comparecido en rueda de prensa para acusar a Vila de haberles atribuido un delito al asegurar que llevan tatulado el número de víctimas mortales de la dana. "No voy a tolerar que se falte el respeto ni insulte a mis compañeros como se ha hecho hoy", ha indicado Soler.

El portavoz del PP ha acusado al alcalde, José Manuel Prieto, de "no saber parar, moderar ni frenar a su portavoz" y le ha exigido una disculpa. "Ha demostrado ser un alcalde de parte, y no un presidente de pleno representante de todos los vecinos. Hoy no ha cumplido con su obligación".

Tras los ediles populares han salido en rueda de prensa el portavoz socialista, Adrián Vila, y la de Compromís, Alícia Izquierdo. La primera teniente de alcalde se ha mostrado sorprendida por la marcha del PP del pleno porque "hace mucho tiempo que el propio soler se dedica a faltar y a insultar a este gobierno". Por su parte, Vila considera que "no hay motivo alguno para la ofensa" y cree que "el señor Soler se ha levantado para no responder a la pregunta que le hacía sobre si cree que Mazón debe presentar su dimisión", indicaba el portavoz socialista.