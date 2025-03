Júlia Andrada Alberola, tricampiona de la Lliga CaixaBank de raspall

La Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení 2025 ja té campiones. L'equip de l'Ajuntament de Pedreguer-Rolser, format per Ana, Júlia i Natalia, es va proclamar campió després d'imposar-se a la gran final per 25-10 contra Erika, Mar i Marina (Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa).

Per a Júlia Andrada Alberola és el tercer títol de campiona en quatre finals disputades. La jugadora de Tavernes de la Valldigna es consolida en l'èlit del raspall femení amb un protagonisme especial.

La mitgera vallera va estar acompanyada en la final de Rafelbunyol de la seua família, amics i amigues, que van celebrar amb ella este nou èxit professional.

En un trinquet de Rafelbunyol ple de gom a gom, el trio de Pedreguer va mostrar la solidesa que l'ha caracteritzat i va prendre la iniciativa, des que la reballada va dir 'roig' i les de Pedreguer-Rolser triaren el dau.

Les roges es van adjudicar els tres primers jocs, basades, a més de l'habitual seguretat d'Ana, en la qualitat de Júlia i la contundència de Natalia tancant quinzes. Amb 15-0 en contra, el trio blau va temperar els nervis i, encapçalat per Mar, va començar a desenvolupar el seu joc. Erika assegurà el traure i Marina va posar en dificultats a les roges per a sumar quinzes i fer el primer joc (15-5).

Júlia amb família, amics i amigues celebren la victòria / Levante-EMV

Les de Pedreguer-Rolser feien el seu joc des del traure i el 20-5 deixava la Lliga a un pas. Les blaves tiraren d'orgull per a retallar diferències (25-10), poc abans de que una Natalia encertadíssima tancara el quinze definitiu.

Tant per a la puntera de Navarrés, que s'estrenava en una gran final, com per a Ana, aquest triomf suposa el primer títol lliguer. La rest de Beniparrell completa així el seu pòquer de grans campionats amb la Lliga, la Copa, el Mestres (guanyats en a penes 4 mesos) i l'Individual. Mentres que Júlia, de Tavernes de la Valldigna, suma la seua tercera lliga (2022, 2023 i 2025).

Participaren en el lliurament de trofeus Jaime Casas, director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; Luis Cervera, director general d'Esports de la Generalitat Valenciana; Laura Sáez, diputada de la Diputació de València; Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer; César Palmer, alcalde de l'Alqueria d'Asnar; Fran López, alcalde de Rafelbunyol; Joan Server, president executiu de Rolser; i Vicent Molines i Susana Serrano, Belén Puchal y Susana Martínez, president i vicepresidentes de la Federació de Pilota Valenciana.

Prèviament a la gran final es va jugar la partida pel tercer lloc, que enfrontava a Victoria, Isabel i Fanni (Ajuntament de Rafelbunyol) contra Clara, Amparo i Myriam (Bonrepòs i Mirambell). Una partida plena d'alternatives al marcador on el conjunt de Victoria es va imposar per 25-20 i s'apuntà un triomf que el deixa com a tercer de la Lliga.