La Plaça del Llibre de Gandia supera les vendes de 2024

La plaça Jaume I de Gandia ha convertit aquest cap de setmana en la capital de les lletres valencianes amb la celebració de la cinquena edició de la Plaça del Llibre, organitzada per la Fundació Full, el CEIC Alfons El Vell i l’Ajuntament de Gandia. Al llarg de les tres jornades s'han dut a terme desenes d’activitats, presentacions i la major concentració de llibres han sigut els protagonistes dins d’una programació molt transversal.

Des de l'organització expliquen que enguany s’han superat les vendes de l’edició de 2024, fent les llibreries participants una valoració "molt positiva". Rafael Domínguez, director de la iniciativa, ha destacat com “la resposta de la ciutat a la Plaça del Llibre de Gandia és tan extraordinària com exemplar, es pot dir que Gandia és la ciutat de les lletres del País Valencià i no podem més que estar pensant ja en la pròxima edició”.

Entre els llibres més menuts, a més, hi ha alguns d'escriptors locals com "Casa plena", de Verònica Pérez,⁠" "⁠Institut laboral Ausias March", del CEIC Alfons el Vell i escrit per Néstor Novell i Emili Selfa, " ⁠Renàixer del fang", "⁠El Mondúver, a un tir de pedra" i⁠ "⁠Aitana Torrent i la Quarantamaula", d'Alfons Pérez.

Un dels protagonistes d’aquest rècord de ventes registrat enguany ha estat el llibre de l'Institut Laboral Ausiàs March de Gandia (1950-1973), una entitat que participa com organitzadora i que te un gran arrelament en la societat gandienca, de fet va plenar en la presentació realitzada el diumenge. En aquest sentit, el seu director, Juli Capilla, ha assegurat que des del CEIC Alfons el Vell “sempre hem volgut participar a la Plaça del Llibre perquè és un esdeveniment cultural en favor del valencià, del llibre, de la cultura, de la tolerància, de la raó. Sempre que puguem, donarem suport a aquesta iniciativa perquè ara més que mai, en temps convulsos, hem d'estar del costat sempre de la ciència, de les humanitats, de la raó i de la democràcia”.

Per últim, destacar el suport de l’Ajuntament de Gandia, que un any més ha posat totes les facilitats necessàries per a l’organització d’aquest esdeveniment que com recorda la seua regidora de Cultura, Balbina Sendra, es converteix en una acció totalment necessària com s’ha vist representada en la quantitat de públic assistent, superant records d’anys anteriors i que demostra com Gandia és la capital de les lletres valencianes”.

La Plaça del Llibre de Gandia és un projecte coordinat i organitzat per la Fundació FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura, l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de l’Ajuntament de Gandia (IMAB), el CEIC Alfons el Vell, l’Ajuntament de Gandia i amb la col·laboració d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), Saforíssims Societat Literària, la Universitat Politècnica de València (UPV) i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i amb el patrocini de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.