La Societat Excursionista de La Safor inaugura "la Casa Gran del Muntanysme"

La Societat Excursionista de La Safor ha obert a la ciutadania les portes de la seua seu social, situada al carrer Pare Carles Ferris, 14, de Gandia.

A l’acte hi assistí una nombrosa representació de l’Ajuntament de Gandia: l’alcalde José Manuel Prieto, la tinent d’alcalde Sra. Alícia Izquierdo, el regidor d’Esports Jesús Naveiro i la regidora de Polítiques Econòmiques Sra. Elena Moncho.

Més de 150 persones vam compartir la festa, expectants a les paraules de l’alcalde, que va expressar el desig d’un llarg recorregut a l’entitat. La representant de la Federació d’Esports de Muntanya, Pepa Arbona, també feu una breu intervenció amb unes paraules de benaurança.

Posteriorment, l’acte fou tancat amb un parlament del president de l’entitat, Xavier Cervera i Jubany, que va resumir la filosofia d’una entitat que creu que el muntanyisme és esport, però també és cultura, perquè cal conèixer el territori i el seu patrimoni natural i cultural, i també és escola, perquè és un compendi de valors: companyerisme, treball en equip, solidaritat, generositat, transmissió de coneixements o capacitat de sacrifici.

La nova seu social es va omplir de gent amb motiu de la inauguració / Levante-EMV

Finalitzats els parlaments, l’alcalde va signar el Llibre d’Honor de la Societat Excursionista amb una dedicatòria als seus socis i sòcies.

A l’acte també hi van assistir representants de l’Agrupació Excursionista de Vilallonga, del Centre Excursionista Castell de Rebollet, de La Font d’En Carròs, dels grups escoltes Safor i Parpalló, l’associació Ca Saforaui, la Fundació Casal Jaume I i l'associació de familiars de persones amb autisme Astea - Safor, que van fer entrega al president d’un obsequi en record de la celebració.

El local de la Societat Excursionista de La Safor, un espai de més de dos-cents metres quadrats al centre de Gandia, disposa d'espai per a exposicions, una biblioteca i cartoteca especialitzada en muntanyisme, un espai de trobada per als socis i sòcies, així com un rocòdrom. Es tracta, com bé diuen els seus integrants, la casa Gran del Muntanyisme de la Safor.