Festa d'Interés Turístic Nacional

Dimarts passat, dia 25 de març, el Saló de Plens de l’Ajuntament de Gandia vivia una sessió extraordinària en la qual una de les entitats socials més importants de Gandia, les Falles, rebia el reconeixement de festa d’interès turístic nacional de mans de la secretària d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez Grau.

ROSARIO SANCHEZ GRAU. Secretaria d’estat de Turisme. Signa en el llibre d’honor de l’Ajuntament de Gandia / Natxo Francés

La secretaria d’estat que havia sigut rebuda a les portes de l’Ajuntament per l’alcalde president, José Manuel Prieto Part, i les primeres autoritats municipals, Balbina Sendra, Alicia Izquierdo, Victor Soler, Adrià Vila i Manuel Millet, i en presència de tots ells, signà en el despatx de l’alcaldia en el llibre d’honor de la ciutat.

AUTORITATS MUNICIPALS AMB LA SECRETARIA D’ESTAT DE TURISME / Natxo Francés

Mentrestant en el Saló seien els membres de la corporació municipal, el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Emili Ripoll Gimeno, qui acompanyava la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat de 2025, Juana Gregori Romero; els expresidents de la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia Jesús García Cànoves i Telmo Gadea Boix, sota la presidència del qual, a setembre del 2023, s’havia aconseguit l’acreditació de les Falles de Gandia com a festa d’interès turístic nacional. Completaven el saló falleres majors dels darrers exercicis fallers, així com presidents i reines actuals de les falles gandianes.

ENTRADA AL SALÓ DE PLENS DE LES FALLERES MAJORS ARIADNA APIO I MARIA CREMADES. / Natxo Francés

L’acte començà amb l’entrada en el Saló de les falleres majors de Gandia de 2025, Ariadna Apio Benedicto i Maria Cremades Marí, les quals anaven acompanyades pel president de la Federació de Falles, Francisco Martínez Chover. Darrere feia l’entrada l’alcalde José Manuel Prieto i la secretaria d’estat de Turisme, Rosario Sanchez Grau. Després d’ocupar els seus seients començà l’acte.

Daniel Miret Mataix, secretari general de la Federació de Falles.Junta Local Fallera de Gandia, en fou el conductor. Saludà a tots els presentes i va dir: “És un honor donar-vos la benvinguda a este acte solemne en el qual es farà el lliurament del certificat d’interès turístic nacional a les nostres benvolgudes Falles. Hui celebrem el merescut reconeixement a una tradició que, any rere any, il·lumina els nostres carrers amb el seu art, la seua passió i un profund arrelament cultural”. A continuació demanà la presencia de l’alcalde, de la secretaria d’estat, de les dues falleres majors i del president de la Federació per a fer la cerimònia de lliurament del reconeixement de festa d’interès turístic nacional a les Falles de Gandia. Moment immortalitzat amb una fotografia que caldrà ser considerada com a històrica.

FRANCISCCO MARTINEZ. President de la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia. En segon pla, DANIEL MIRET, secretari general. / Natxo Francés

El president de la Federació, Francisco Martinez, fou el primer en prendre la paraula i va dir des del faristol: “Esta distinció suposa una recompensa a anys de ser fidels a la nostra tradició, a l’esforç de les nostres comissions, a la creativitat dels nostres artistes fallers, al treball dels músics, pirotècnics, indumentaristes i de cada una de les persones que, amb la seua passió i dedicació, han fet que les Falles de Gandia siguen el que són hui: una expressió única de cultura, art i sentiment, referent faller d’altres poblacions. [...] Este reconeixement ens motiva a seguir endavant, les falles continuaran avant, engrandint la nostra festa i mantenint viva la nostra essència.[...] Les Falles de Gandia no són només monuments que cremen en la Nit de la Cremà, són sentiment, són cultura, són germanor, són el batec d’una ciutat que, cada mes de març, s’ompli de llum, música i pólvora. [...] Vos convide a seguir junts treballant perquè les nostres falles brillen amb més força que mai i perquè este reconeixement siga tan sols el principi d’un futur encara més gran per a la nostra Festa i la nostra ciutat”.

El va seguir amb el torn de paraula, l’alcalde-president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto Part, qui, amb un bagatge social i polític ja reconegut, compta amb un historial faller remarcable: és el president d’honor de la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia, ha sigut durant anys el regidor delegat de l’Ajuntament en les Falles, és faller d’a peu, autor de llibrets de falla, poeta requerit constantment per les comissions falleres per publicar els seus versos en els seus llibrets, guanyador de la XXI Edició del Premi de Poesia Joan Climent, l’any 2023, i aleshores, feu un discurs que naixia directament del cor i del sentiment faller.

JOSE MANUEL PRIETO. Alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia. / Natxo Francés

Prieto començà agraint la visita de la secretaria d’estat de Turisme per a atorgar este reconeixement, perquè, va dir: “Situa les Falles de la ciutat en el mapa nacional de les festes més rellevants, sumant-se així a la Setmana Santa gandiana, que ja va ser distingida com a festa d’interés turístic nacional el 2019. [...] Esta designació suposa un impuls per a la promoció i visibilitat de les festes, amb el consegüent impacte positiu en la cultura, l’economia i el turisme local.[...] Les Falles són molt més que una festa, representen una manera única d'expressió que uneix tradició, sàtira i creativitat. A través de la pólvora, la indumentària, els llibrets i les impressionants construccions falleres, els artistes, indumentaristes i comissions mantenen viva una identitat que transcendeix generacions. [...] El foc és la gran metàfora de les Falles, un símbol de renovació que ens recorda que, des de les cendres, sempre és possible un nou començament”.

L’alcalde recordava que, des que en 1984 es va atorgar a les Falles de Gandia el títol de festa d’interès turístic, s’havia treballat amb determinació per a aconseguir este nou escaló, que situa les Falles de Gandia en el panorama nacional amb una visibilitat encara major. Prieto agraïa l'esforç de tots aquells que han contribuït a esta fita: la Federació de Falles i les comissions falleres, i va reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb el futur de les Falles. “Esta distinció suposa un nou impuls al turisme d’excel·lència. És un èxit col·lectiu de la gran família fallera i de tota la ciutat. La nostra festa, on tots tenim cabuda en harmonia, es projecta, més encara, a Espanya i el món. Este reconeixement ens atorga més motius per a continuar treballant, per a consolidar la nostra identitat i projectar-la al món amb l'orgull de ser valencians i gandians. [...] Agraïm a la secretaria d’estat de Turisme, la visita a la nostra ciutat per fer-nos arribar este títol que acredita que les nostres falles són úniques i singulars, patrimoni i cultura, emoció i identitat”.

ROSARIO SANCHEZ GRAU. Secretaria d’estat de Turisme. / Natxo Francés

Finalment, Rosario Sanchez deia: “La declaració d’una festa com d’interès turístic nacional és una distinció molt apreciada per part de la Secretaria d’Estat de Turisme, i que ens fa especial il·lusió concedir, perquè són molts els requisits que es demanen: cal conèixer l’origen, la historia i sobretot, l’antiguitat de la festa; cal acreditar-ne la continuïtat en el temps; el valor cultural, el significat i l’abast com a atractiu turístic; l’originalitat i diversitat dels actes de la festa; l’arrelament de la festa en la localitat; l’existència a la localitat o als voltants d’un equipament adequat d’allotjaments i serveis turístics per a la recepció de visitants; acreditació de la cura de l’entorn”, la qual cosa compleixen les Falles de Gandia amb escreix. A més a més, en destacava les següents qüestions: “El caràcter solidari de les nostres falles, la col·laboració amb entitats benèfiques; que el compromís amb l’ecologisme és un distintiu de la vostra ciutat, el compromís i defensa del col·lectiu LGTBI”.

Rosario Sanchez mostrava Gandia com el model de promoció turística que era tan important per a la Secretaria d’Estat de Turisme per ser un exemple de sostenibilitat, dualitat i diversificació. I, tornant al motiu de l’acte, destacava: “el gran sentiment i la gran implicació de tota una ciutat darrere de la seua festa, perquè és la gent i el sentiment popular allò que sosté i fa gran una festa com les Falles de Gandia".

AUTORITATS MUNICIPALS AMB LA SECRETARIA D’ESTAT DE TURISME, EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE FALLES I LES FALLERES MAJORS, ACOMPANYATS PELS EXPRESIDENTES DE LA FEDERACIÓ DE FALLES, JESUS GARCIA CÀNOVES I TELMO GADEA BOIX / Natxo Francés

L’Ajuntament de Gandia incoà, en el seu moment, els expedients davant del Ministeri perquè les dues entitats socials més importants de la nostra ciutat hagen sigut considerades com a festa d’interès turístic nacional: La Setmana Santa de Gandia l’any 2019 i les Falles de Gandia el 2023. Totes germandats de la Setmana Sant i totes les comissions falleres de Gandia reberen el reconeixement municipal, al pati d’armes del Palau Ducal, de mans de la ministra de Ciència i Innovació del govern d’Espanya, Diana Morant i de l’alcalde president de l’Excel·lentíssima Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto, en l’acte cívic organitzat ex professo el dia 2 d’octubre de 2023, dia del sant patró de Gandia, durant la Fira i Festes d’aquell any.