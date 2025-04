La DO Arròs de València i Gandia reforcen la cuina local amb una jornada formativa a l'Albufera

El Parc Natural de l'Albufera ha acollit una jornada de formació i experiència gastronòmica, organitzada per la Denominació d'Origen Arròs de València en col·laboració amb el Departament de Turisme de l'Ajuntament de Gandia i Destísafor.

L'activitat, dirigida als responsables de cuina d'establiments amb segell SICTED, tenia com a objectiu aprofundir en el coneixement del cultiu de l'arròs i la seua importància en la gastronomia local.

L'esdeveniment va comptar amb la presència de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i la regidora de Turisme de Gandia, Balbina Sendra.

Durant la jornada, els participants van visitar els camps de cultiu de l'arròs, on experts van explicar el procés de producció des de la sembra fins a la collita. Posteriorment, van fer un passeig en barca per l'Albufera per conèixer de primera mà la importància d'aquest ecosistema en la producció arrossera.

Per a finalitzar, els assistents van degustar un dinar en una barraca tradicional, on van poder gaudir de plats elaborats amb arròs de la DO Arròs de València, reafirmant el paper fonamental d'aquest ingredient en la cuina valenciana.

Des de l'organització, s'ha valorat molt positivament la jornada, destacant la implicació del sector hostaler i l'aposta per la formació com a eina clau per a la promoció del turisme gastronòmic a Gandia.