Montaner d'Almiserà, únic representant de la Safor en la final de la Lliga Caixabank

La partida definitiva per l'últim gran títol de la Lliga CaixaBank 2025 ja està servida. Els trios de Montaner, Seve i Néstor (Ajuntament de Castelló) i d'Iván, Lorja i Ricardet (Ajuntament de Xàbia) es disputaran el títol de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 el diumenge 13 d'abril al trinquet d'Oliva.

Les dos formacions segellaren el seu bitllet per a la final sense la necessitat de recórrer a la partida de desempat, ja que s'imposaren en les dos partides de semifinals.

El divendres, al trinquet del Genovés, Iván, Lorja i Ricardet van repetir el marcador aconseguit a la primera partida. El trio de Xàbia es va apuntar el triomf per 25-5 davant Vicent, Canari i Ibiza (Ajuntament de Xeraco), equip que va començar molt fort el campionat, però que ha anat perdent força en l'últim tram.

Liderats per un Iván immens, la formació de la Marina Alta es va mostrar molt sòlida i va sentenciar per la via rápida el seu bot a la gran final.

El trio de Xàbia, finalista de la Lliga CaixaBank Pro1 de raspall masculí / Fedpival / Pilota Pro

Dissabte, el trinquet de Xeraco va triar el segon finalista. Montaner, Seve i Néstor (Castelló) no van donar opció a la sorpresa i es van apuntar un nou triomf davant Moltó, Murcianet i Momparler (Barxeta) per un contundent 25-0, després del 25-15 signat a la Llosa de Ranes en el primer enfrontament.

La partida va tindre clar color roig des del principi i els de la Ribera van demostrar per què tancaren la fase regular en primera posició i amb només 3 derrotes en 12 partides.

Ara, la final es presenta igualada però amb un lleuger favoritisme per a l'equip de Castelló. Montaner, Seve i Néstor s'embutxacaren les dos partides de la fase regular contra el conjunt de Xàbia, en les partides celebrades a Sueca i Dénia.

Tanmateix, una final és altra història i en un trinquet nou com el d'Oliva, ampli i ràpid, qualsevol cosa pot passar. La presentació de la final tindrà lloc el dijous dia 10 a la ciutat de València.