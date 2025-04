"La temporada ha sido buena, pero la próxima será mejor porque hemos aprendido mucho"

Mónica Nogueroles está satisfecha de la temporada realizada por Proinbeni UpB Gandia en la Liga Nacional de Segunda FEB. La permanencia era el objetivo y se ha conseguido sin apuros. "En esta campaña hemos tenido de todo. Todo lo que nos podía pasar, nos ha pasado", comenta la presidenta de Units pel Bàsquet Gandia.

El equipo ha terminado bien deportivamente, pero "yo destacaría la calidad humana de los jugadores y el cuerpo técnico. He estado muy a gusto con el equipo. He podido ver muchos entrenamientos y comprobar el buen rollo en el seno de la plantilla", destaca la dirigente.

Nogueroles considera que "nunca sabremos el rendimiento que hubiera podido dar el equipo en el caso de habernos clasificado para el play-off de ascenso. Eso lo sabremos la temporada que viene, que aún va a ser mejor porque hemos aprendido mucho. Este año éramos nuevos en la categoría y eso lo hemos acusado".

La categoría "es una chulada, me ha encantado" apunta Mónica, añadiendo que "no la recordaba así, pero la he visto más profesional. En la Liga había dos clubes muy fuertes y después un escalón en medio con mucha igualdad entre todos los equipos en el que estábamos nosotros".

Los cambios "nos han costado dinero, pero no solo en los jugadores que se han ido y han venido. Con el tema de la dana tuvimos que cambiar la fecha del partido de Mallorca y nos costó 4.000 euros de más, que nadie nos ha reembolsado", puntualiza la presidenta.

La presidenta con el técnico y el entrenador ayudante / Salva Talens Carbó

La dirigente gandiense indica que "de lo malo me suelo olvidar rápido, me centro en lo positivo y en aprender de los errores. Soy muy optimista", aunque también reconoce que "es verdad que he echado de menos más presencia de la afición en los partidos. El tema de empezar en el Raval ha mermado la asistencia de público al Pabellón Municipal. Tenemos 450 socios, pero el año que viene hay que llegar o superar los 500 para seguir con la profesionalización del equipo. Una vez que te profesionalizas necesitas dinero para mantenerlo".

Sobre el futuro inmediato del primer equipo, Nogueroles comenta que "haremos una cena para despedir la temporada" y en cuanto a la plantilla dice que "yo soy continuista y me gustaría que se mantuviera el bloque de jugadores y técnicos dentro de nuestras posibilidades económicas. Si algo funciona, ¿por qué vamos a cambiarlo?".

Mónica Nogueroles y el alcalde de Gandia, en la presentación de los equipos de UpB Gandia / Àlex Oltra

Con el ayuntamiento "estamos bien, nos apoya y nos va a seguir apoyando y con Proinbeni seguimos. Si no fuera por Andrés, por su apuesta, no podríamos continuar en Segunda FEB. Proinbeni es vital, pero nos hacen falta más patrocinadores, más apoyos, necesitamos más", espeta Nogueroles.

El resto del club, según la presidenta, funciona bien, "a pesar de los problemas de utilización de los pabellones. Todos los deportes crecen y se necesitan más instalaciones. Tenemos más de 300 jugadores y jugadoras en 30 equipos. Hay para sentirse satisfechos. Vamos a mejor".