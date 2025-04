150 anys de la Policia Local de Gandia

Dimarts passat, dia 15 d’abril, es va celebrar en la Casa de Cultura del Marqués de Gonzalez de Quirós l’acte de presentació del llibre La Policia Local de Gandia. 150 anys d’història (1874-2024), amb la qual es donava per finalitzats els actes que commemoraven l’efemèride.

Portada Llibre La Policia Local de Gandia. 150 anys d’història (1874-2024) / Levante-EMV

Ocupaven la taula presidencial, la regidora delegada de Protecció, Seguretat i Convivència, Lydia Morant Varó; l’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto Part; el comissari principal en cap de la Policia Local de Gandia, José Martinez Espasa, i l’autor del llibre, Abel Soler Molina.

JOSE MARTINEZ ESPASA, LYDIA MORANT VARÓ, JOSÉ MANUEL PRIETO PART i ABEL SOLER MOLINA / Àlex Oltra

Seien en llocs destacats els tinents d’alcaldia Ludivina Gil i Miguel Angel Picornell; el regidor Vicent Gregori; els intendents de la Policia Local, Salvador Morant i Marcos Miñana; el comissari de la Policial Nacional de Gandia, Carlos Holgado, a qui acompanyaven els inspectors Luis Lidon i Jesús Garcia; el vicepresident de la Societat de Foment d’AIC, Pasqual Molina; el secretari de l’Associació Betlemista, Juan Miguel Lloret, qui acompanyava la seua padrina, Dolores Pérez Casas i el germà major de la germandat del Crist del Silenci, Ciro Palmer, així com representants de Càritas, de Protecció Civil i de la Creu Roja. Omplien la sala els membres de la Policia Local, en actiu i jubilats, així com familiars i amics.

Taula presidencial, autoritats i públic assistent / Àlex Oltra

La moderadora conductora de l’acte, Lydia Morant, li donà la paraula a l’alcalde, José Manuel Prieto, qui va dir: “La protecció, la seguretat i la convivència sempre han sigut la guia de la nostra Policia Local. La Policia Local és la primera per a garantir el dret de les persones a l’ordre, al respecte i a la convivència en pau. És la primera a arribar i la primera a la qual acudixen els nostres veïns quan necessiten ajuda i protecció. És una garantia del dret fonamental a viure en llibertat. [...] La humanitat, l’exemplaritat i la proximitat són uns valors que han estat intactes durant tota la història de la Policia Local de Gandia. Sense oblidar el creixement que ha experimentat sobretot en els últims anys. Es tracta de tindre una policia més eficient, capaç d’estar on i quan més es necessita, en una ciutat com la nostra, que vol seguir exercint la seua capitalitat i lideratge, i que avança per continuar generant oportunitats. En este sentit, estos objectius s’han de basar en tres valors troncals com són la convivència, el respecte i l’ordre per aconseguir l’estabilitat i la solidesa a la nostra ciutat”.

“Sobre este plantejament vam crear el ‘Pla Respecte’ per a donar resposta a una immensa majoria de ciutadans que volen conviure d’acord amb les normes i amb la complicitat i l’esforç dels agents de la Policia Local. Així, es va modificar l’Ordenança de Convivència, amb l’objectiu de reforçar la seguretat, l’ordre i la convivència en l’espai públic a la ciutat”.

Portada Llibre i primera guarda La Policia Local de Gandia / Levante-EMV

“En este llibre podrem observar com la Policia Local gandiana sempre ha demostrat un ferm compromís per a garantir la seguretat ciutadana, protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de tots, treballar a favor del respecte i la convivència i protegir els més vulnerables, sense oblidar a ningú, sense deixar a ningú enrere. En este llibre, que mostra el nostre orgull de ciutat per tots estos anys de servei als gandians, podreu conéixer la nostra memòria col·lectiva. En definitiva, esta esplèndida publicació ens empenta als reptes i als somnis nous de la vida”.

“Eixe és l’esperit de la nostra ciutat i eixe és l’esperit dels nostres policies locals: tindre junts sempre a mà un nou inici i traçar un nou entusiasme ple d’oportunitats per a tots. Tindre, sens dubte, la millor Policia Local per a la millor Gandia”.

Seguidament Lydia Morant cedia la paraula al comissari principal en cap de la Policia Local de Gandia, José Martinez Espasa, qui va dir que en la presentació del llibre es tancava tot un any d’actes commemoratius i donava les gràcies a tots els que d’una u altra manera hacien participat en l’elaboració de la publicació per a la qual havien aportat tot tipus d’experiencies personals. Martinez Espasa destacá el valor cultural del llibre, el qual obri la porta perquè noves fotografies, noves histories, nous uniformes apareguen i es recuperen per a la Policia Local de Gandia i que conformen el futur d’un llibre que llegiran els futurs lectors. I tancà la seua intervenció amb les parules: “Honor i responsablitat que signifiquen servir a esta ciutat, cadascun en la seua vessant, nosaltres com a Policia Local seguirem treballant en la vocació de servici que és la nostra marca institucional”.

Lydia Morant arribà a la presentació de l’autor del llibre. Digué que Abel Soler Molina, era un reconegut investigador i divulgador de la història i de la cultura valenciana. Doctor en Història Medieval. Lydia apuntà que Abel Soler era l’autor de cent vint publicacions sobre geografia, història, art, patrimoni, entre les quals, personalment, jo destaque, pel que ens toca, el llibre Joan Rois de Corella (1435-1497). Sintessi biogràfica i aportació documental, publicat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua l’any 2014.

Abel Soler començà la seua intervenció dient: “Amb diferents denominacions, guàrdia municipal, policia municipal, policia local, ha servit constantment a la població de la ciutat de Gandia durant 150 anys. És una força armada, de servei ciutadà de curriculum i trajectòria plenament acreditats, destacada en determinades èpoques pel seu comportament heroic, però ho fa, sobretot, per la seua proximitat i la seua dedicació constant diaria, quotidiana al poble de Gandia. [...] Una força armada que eixia del poble, la qual va ser fundada per un regim municipal democràtic, com era el hi havia en 1874, en temps de la Primera República i que, el fet d’haver arribat el cos, fins ara, en plena democracia, als 150 anys de trajectòria, ens exigia un esforç de recopilació i de documentació per a deixar una memoria escrita en un llibre que quedarà per a sempre com a testimoni de com la Policia Local ha format part de la història de Gandia”.

Contraportada Llibre i segona guarda La Policia Local de Gandia / Levante-EMV

L’autor destacà la labor de Jose Manuel Martí, qui considerava l’anima coautora de la publicció per la seua recopilació de fotografies, d’objectes i d’anecdotes sobre les últimes decades de la història policial gandiana. Perô a les veus dels que viuen encara, Abel Soler va dir: Ha hagut que afegir les investigacions en hemeroteques, en l’Arxiu Municipal de Gandia, d’on destacava la professionalitat i amabilitat de Bernat Martí; la recerca en fons grafics i bibliografics del diari LEVANTE-EMV i de “Las Provincias”; les fotografies de Ximo Ferri; l’aportació de Paco Martí; els dibuixos d’Alfonso Ferrer.

Soler Molina deia que el llibre era facil de llegir, la lectura del qual ell havia intentat facilitar donant-li un tarannà narratiu. Nomenà algunes de les persones que formaven part del llibre: Simeon Gonzalez, Evaristo Garces, Marc Cuesta, Enrique Chova, Jesus Ginestar, Miguel Garcia, Maria José Diaz Gutierrez, Blai Peiro, Salvador Morant, Eva Llopis, Toni Reina, Mari Paz Mahiques, entre tants altres, el nom dels quals no relatava, però que tots eixen en el llibre, amb l’aportació d’anecdotes, de fotografies i d’històries personals.

El llibre d’Abel Soler fa un repàs detallat a la trajectòria de la Policia Local des del segle XIX fins a l’actualitat, i recull moments claus, figures destacades i l’evolució del cos en paral·lel al desenvolupament de la ciutat.

Acabada la presentació del llibre d’Abel Soler la moderadora, Lydia Morant encetà un espai on es podien fer preguntes als membres de la taula. Algú del públic li preguntà directament al comissari principal en cap, que, tret de les actituds heroiques de la Policia Local allí referides, en el dia a dia, quina de les sol·licituds dels servicis de la Policia Local, els causava més desassossec quan es desplaçaven, diligentment, cap el lloc on era requerida la seua presencia. José Martinez Espasa li contestà que diàriament eren reclamats per tot tipus de circumstàncies, que quan arribaven i els obrien les portes es trobaven a l’interior amb tot tipus de situacions, algunes de les quals, tan lamentables que movien els agents a actuacions de tarannà humanitari indestriables de la seua actuació professional, la qual cosa fonia l’esperit de servei públic la Policia Local, amb la ciutat de Gandia.

L’acte va concloure amb una felicitació col·lectiva a l’autor del llibre i a tots els membres de la Policia Local de Gandia per la seua tasca, dedicació i compromís amb la ciutadania durant més d’un segle i mig.