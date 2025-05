Nuevo apagón en Tavernes de la Valldigna

Algunos han pensado que estaban viviendo un 'dejavú' pero era totalmente real. Muchos vecinos y vecinas de Tavernes de la Valldigna se han vuelto a quedar sin luz la mañana de este viernes. Entre los edificios afectados se encuentra el propio ayuntamiento o la Casa de la Cultura, entre otros, pero también decenas de viviendas que han visto como, cuatro días después vuelven a no poder utilizar sus placas de inducción, campanas extractoras, lavadoras o televisores, y empresas que han tenido que dejar sus trabajos a medias al no poder activar los equipos informáticos.

Según fuentes municipales, las causas de este apagón están, posiblemente, en una avería, que la empresa suministradora deberá ahora reparar, aunque se desconoce si sería consecuencia del apagón masivo del pasado lunes o simplemente se trata de una casualidad.

El apagón no afecta a todo el municipio pero se extiende por diferentes zonas. Por ejemplo, la plaza Major no tiene suministro pero el paseo del País Valencià, a unos escasos 50 metros sí. Tanto en la zona este como en la oeste, según han apuntado testigos, el suministro se va y vuelve de forma intermitente pero, en cambio, en otros puntos próximos al paseo Colon no se ha desconectado ni un momento.