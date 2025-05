Naix ‘Gandia Pensa’, un espai de pensament crític, reflexió i defensa dels valors democràtics

Gandia fa un pas endavant en la defensa dels valors democràtics i humanistes amb el llançament de ‘Gandia Pensa’, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament amb la Càtedra ‘Joan Noguera’ de la Universitat de València; el CEIC (Centre d’Estudis i Investigacions Culturals) Alfons el Vell; i la Direcció General del Llibre del Ministeri de Cultura. Es tracta d’un espai permanent crític i debat obert a la ciutadania, concebut per a fomentar el raonament i revaloritzar les humanitats en el context actual.

Segons ha indicat l’alcalde en la presentació de ‘Gandia Pensa’, “aquest projecte representa una aliança entre institucions per a fer de Gandia una ciutat referent del pensament i la cultura democràtica. No és només un cicle d’actes; és una crida a la ciutadania perquè siga protagonista del debat sobre els valors i el futur comú en una època dominada pel soroll i la desinformació”.

“Hem de fer partícip la societat civil i que s’involucre en aquest projecte. Gandia té uns valors en què hem de perseverar, i si perseverem aconseguirem que la nostra ciutat siga un far”, ha destacat l’alcalde, qui ha recordat la importància cultural històrica que atresora Gandia.

“Des dels dissensos hem de ser capaços d’aconseguir aliances i acords. No és una reflexió de part. És una convicció que tenim totes les entitats que hui estem ací”, ha finalitzat.

L’acte de presentació, celebrat a l’Urbalab, ha comptat també amb la participació de la regidora de Cultura, Balbina Sendra; el director del CEIC Juli Capilla; el director de la Càtedra ‘Joan Noguera’, Joan del Alcázar; i la comissària de ‘Gandia Pensa’, Àngels Gregori. Tots han coincidit a destacar la necessitat urgent de generar entorns que permeten recuperar el diàleg, la reflexió i la paraula honesta com a antídots davant la desinformació, l’individualisme i el desconcert social creixent.

El projecte comptarà amb una programació continuada al llarg de l’any, amb la participació de personalitats nacionals i internacionals i propostes d’àmbit local.

Tal com ha explicat Sendra, ‘Gandia Pensa’ naix com un cicle d’activitats permanents –conferències, tallers, xarrades, trobades intergeneracionals i amb centres educatius– que busca involucrar activament la societat civil, especialment joves, estudiants de batxillerat i universitats sènior, associacions i col·lectius socials.

Teodor Kalifatides inaugura el projecte

La primera activitat de ‘Gandia Pensa’ se celebrarà el pròxim 8 de maig a les 20 hores al Palau Ducal amb una conferència del reconegut escriptor i filòsof Teodor Kalifatides, una de les veus més destacades de l’humanisme europeu contemporani. Nascut a Grècia i establit a Suècia, Kalifatides ha desenvolupat una obra centrada en la identitat, la memòria, la migració, el llenguatge, el dolor i la dignitat humana. La seua conferència portarà per títol ‘L’humanisme com a defensa davant el fanatisme’.

Segons Àngels Gregori, “començar amb Kalifatides és fer-ho per la porta gran. La seua obra ens ajuda a comprendre com viure en un món convuls i a recuperar l’honestedat entre el pensament i la paraula”.

Una resposta als desafiaments contemporanis

Representants del CEIC i de la Universitat de València han subratllat la importància de construir espais on la ciutadania puga reaccionar davant l’amenaça creixent a la raó, la ciència i els valors democràtics.

Joan del Alcázar ha assenyalat: “Vivim un temps en què es qüestionen valors fonamentals com la ciència, la il·lustració o la diplomàcia. El que ens queda per resistir és la cultura, el debat i la reflexió. Per això aquesta iniciativa és tan important”.

Des del CEIC, Juli Capilla ha afegit: “Ens sumem al projecte perquè representa els valors que defensem: democràcia, tolerància, ciència i investigació. Posarem tots els nostres recursos editorials i humans al servei d’aquesta proposta”.

Un projecte obert i transformador

‘Gandia Pensa’ aspira a consolidar-se com un referent cultural i educatiu no sols a la Comunitat Valenciana, sinó també en l’àmbit estatal. En paraules de l’alcalde, “la nostra ciutat ha sigut històricament una ciutat educadora i dels Clàssics. Ara volem que també siga una ciutat referent del pensament crític i el diàleg”.

El projecte inclourà també una línia pedagògica que, a partir del pròxim curs escolar, integrarà activitats en els centres educatius de la ciutat, promovent entre els joves la reflexió crítica i la seua participació activa en la vida democràtica.

Amb ‘Gandia Pensa’, la ciutat aposta per un model de futur que beu del seu passat humanista i educador, i que pretén convertir-se en un punt de trobada per a la construcció d’una societat més justa, informada i cohesionada.