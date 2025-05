Saforíssims convoca el VIII Certamen de Poesia de Beniopa Francesc Miret

Saforíssims, Societat Literària, ha convocat el VIII Certamen de Poesia de Beniopa Francesc Miret. Este premi, a més de fomentar la creativitat literària, també serveix per a divulgar el coneixement de l’obra de Francesc Martínez Miret, més conegut com a Pare Miret, qui va nàixer a Beniopa l’any 1901.

La seua puixant carrera literària va ser dràsticament tallada amb el seu assassinat a Beniopa, l’estiu de l’any 1936, a mans de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI), en plena Guerra Civil. La seua obra va ser publicada pel CEIC Alfons el Vell amb el títol d"Esclats Primerencs".

A més, els escriptors Josep Piera, Enric Ferrer Solivares, Antoni López Quiles i Eduard J. Verger li dedicaren el llibre "Francesc M. Miret. L'últim poeta romàntic", editat també pel CEIC.

Respecte de les bases del concurs podrà participar qualsevol persona adulta amb un únic poema original i inèdit escrit en valencià. La temàtica serà lliure i l'extensió entre 20 i 30 vesos escrits en lletra Arial 12. El poema s'enviarà en format PDF a l'adreça "premipoesiaparemiret@gmail.com". Anirà signat amb pseudònim. En un altre arxiu, també en PDF, caldrà consignar les dades com títol del poema, concursant o primer vers, pseudònim, nom i cognoms de l'autor/a, i un telèfon de contacte.

El termini de presentació acabarà el 24 de maig a les 15 hores. La dotació del premi és de 250 euros i una escultura de Josep Basset. Aquells poemes que destaquen per la seua qualitat literària es publicaran en un quadern editat per Edicions 96 per a l'ocasió. El veredicte es farà públic en un acte a Beniopa la primera setmana de juliol.