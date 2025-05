Oliva desencalla una urbanización que se creía acabada hace 30 años

Hace más de 30 años que las últimas máquinas y operarios se marcharon de la urbanización San Fernando, ubicada en la playa de Oliva, junto a Oliva Nova. Se daba por acabada hasta que en 2022 una sentencia judicial daba un giro a su situación y apuntaba que los trabajos nunca se completaron. Fue la propia asociación de vecinos, conformada por los actuales propietarios, quienes presentaron una demanda judicial en la que reclamaban al ayuntamiento que finalizara las obras.

La justicia les dio la razón pero esa resolución no se había ejecutado hasta ahora. Tres años después y tras un ingente trabajo por parte de los técnicos municipales para desenmarañar toda la documentación, el asunto acaba de dar un salto muy importante. Con el voto favorable del pleno del pasado 24 de abril, el ayuntamiento asumía la gestión directa de este proyecto. Este trámite permite que los actuales propietarios puedan ver cierta esperanza en que concluyan las obras de la urbanización.

Según ha explicado a Levante-EMV el concejal de Urbanismo, Joan Mata, en estos momentos un estudio de ingeniería ya se está llevando a cabo las catas de terreno, muestras de subsuelo para saber con exactitud el porcentaje de obra que está ejecutada. El resultado de ese trabajo, que se estima que estará listo en aproximadamente un mes, se contrastará con el proyecto inicial, lo que permitirá dilucidar cuánta obra queda por ejecutar.

Una vez conocido este estudio, el ayuntamiento iniciará el proceso de urbanización para ejecutar la obra que quede por hacer. Lógicamente, no existe de momento un plazo de cuándo podrían los vecinos ver, por fin, cumplidas sus peticiones, pero desde el consistorio resaltan el hecho de que se haya podido desbloquear un proyecto que no era nada sencillo.

La urbanización San Fernando se ejecutó a principios de los 80 mediante la gestión de una Junta de Compensación. Se trata de un organismo privado conformado por los propietarios de los terrenos donde se va a ejecutar una urbanización y que son los que se encargan de gestionar toda la tramitación de la misma. La de San Fernando se fundó en el año 1983.

Lo que explica el hecho de que haya sido la asociación de vecinos la que presentó la demanda por que las obras de la urbanización no habían acabado se debe, según explicaba el propio Mata, a que «muchos de la mayoría de los actuales propietarios ya no son los mismos que entonces. «Esa junta no cumplió con su deber de acabar la urbanización y ahora la hemos tenido que extinguir», explicaba el edil de Urbanismo de Oliva.

En ese sentido, Mata ha señalado que desde el ayuntamiento se ha tenido que llevar a cabo un importante trabajo para recopilar toda la información de un expediente datado hace más de 40 años.

El edil se reconoce «muy satisfecho» de «poder levantar y hacer andar estos expedientes». Además, Mata ha agradecido también el apoyo del resto de grupos políticos a la propuesta porque «es una cuestión de ciudad».

Si existe un asunto con el que el gobierno de Oliva tiene que lidiar en esta legislatura es el del urbanismo, ya que existen varios proyectos encallados desde hace tiempo. En ese sentido, Mata ha anunciado que el siguiente que se intentará resolver es Canyaes I, cuyo proyecto fue anulado por completo en el año 2023.