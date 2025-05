Félix Pont confirma los pronósticos y sube al podio en el Nacional de los 100 km

Málaga ha vivido este fin de semana un auténtico carrerón en el Campeonato de España de 100 km con nuevo récord, título para Carlos Gazapo y medalla de plata del saforense Félix Pont Cháfer. Ambos atletas confirmaban así los pronósticos que les apuntaban como claros favoritos.

En los exigentes 100 km les tocó a los deportistas bregar con un calor importante a partir de las tres horas de disputa aproximadamente, lo que no redundó en la calidad de las marcas.

El gran referente masculino era el subcampeón del mundo hace poco más de medio año en la India, Antonio Jesús Aguilar, pero el gran protagonista tras el pistoletazo de salida era Félix Pont, partícipe de la medalla de plata por equipos de esa cita en el Mundial y que fue quinto en aquella carrera. Pont tomaba la delantera y hacía trabajar a sus rivales.

Aguilar demostró su enorme calidad hasta que la gasolina empezó a faltar hacia el km 60. Entre tanto, el extremeño Carlos Gazapo, que había marchado desde el inicio junto a Aguilar en persecución de Pont, se había emparejado ya con el atleta de la Safor y después le fue soltando poco a poco.

El atleta saforense, en pleno esfuerzo / Levante-EMV

Se vio entonces que había un ritmo diferente entre ellos y la distancia entre los dos se fue haciendo poco a poco más grande. Gazapo empezó a recibir ánimos e indicaciones de los técnicos, porque en su poder estaba atacar el récord de España, que tenía José María González, desde el año 2006. Gazapo cruzó la meta con 6:21:06, un tiempo que supone ir a 3:49 cada 1.000 metros.

Pont entraba en meta con 6 horas y 33 minutos, muy satisfecho con su rendimiento, porque ese tiempo supone una mejora de 2 minutos con su anterior marca personal.

El fondista afincado en la Safor explica que "medí mal mis fuerzas porque en el km 50 iba en tiempo de récord de España, pero a partir del km 65 me vino el bajón. Gazapo me alcanzó y me superó. Aún así estoy muy contento con este podio nacional".