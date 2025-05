"Tener Policía Local era una necesidad urgente para Barx"

A las cosas buenas es fácil acostumbrarse. Para los vecinos de Barx llamar ante una emergencia y que alguien acuda en apenas unos minutos era algo inédito hasta ahora pero que llevaban años deseando. "Esta semana ha habido un pequeño problema y hemos llamado a la Policía Local y han acudido enseguida. Fue su primera actuación". Lo cuenta Lina, trabajadora de la farmacia de un municipio que desde hace apenas seis días cuenta con este servicio.

Ha sido un trabajo largo, costoso y no sin problemas, pero la alcaldesa, Esther Vidal, ya ha podido comprobar que no ha sido en vano. La presentación del nuevo cuerpo se celebraba el pasado 1 de mayo y el salón de plenos se quedó pequeño para acoger a los ciudadanos que querían conocer a quienes son, desde ahora, sus protectores. "Era una necesidad urgente que tenía el municipio", señala Vidal, quien destaca la "buena aceptación" que ha tenido la creación del cuerpo "porque lo cierto es que los propietarios de la Drova y la Puigmola tenían mucho miedo". Cuenta, como ejemplo, que hace aproximadamente un mes se produjeron ocho robos en apenas un fin de semana.

Pablo Terán y Borja Piris son dos de los tres policías que prestan servicio a en la localidad además de otra compañera. "Ahora al principio estamos más tranquilos, haciendo el trabajo común del día a día", cuentan desde el despacho que se les ha asignado en el ayuntamiento como retén. "La ciudadanía está respondiendo muy bien, está contenta porque hacía falta seguridad y mucha regulación del tráfico", apuntan los agentes.

La alcaldesa de Barx, Esther Vidal, en su despacho / T. Á. C.

Y es que la seguridad ciudadana es una de las cuestiones que mejoran con la presencia policial, para tranquilidad del municipio, pero, a tenor de lo que apuntan un gran número de vecinos y vecinas con las que ha hablado este periódico, donde parece que van a tener mucho trabajo es en ordenar el tráfico y acabar con la barra libre de aparcamiento y tránsito en zonas no autorizadas. "En nuestro caso, por ejemplo, muchos camiones que nos traen el género tienen que parar en medio de la calle porque la zona de carga y descarga está ocupada y eso genera tensión, que el resto de vehículos piten, etc". Lo cuenta Mari Carmen Polonio, de la carnicería Xelo, quien además también destaca un aumento de la seguridad "porque últimamente ha habido muchos robos por las noches en la Drova y está muy bien tener esa presencia policial".

"De noche no hay nadie"

Adrián Donet cree, por su parte, que si bien Barx es "un municipio seguro", agradece que se pueda echar mano de la policía cuando haga falta porque "por ejemplo, por la noche aquí no hay nadie", indica. La propietaria del estanco de Barx, que también es papelería, cuenta que "a mí me han entrado a robar muchas veces, tanto de día como de noche. Antes llamabas a la Guardia Civil y tardaba en venir, porque no están aquí. Ahora llamas a la policía y enseguida están aquí".

Aunque la mayoría ve con buenos ojos la creación del cuerpo de la Policía Local, hay algún vecino que presenta dudas sobre su viabilidad económica, como es el caso de Julio Donet, quien dice que "no sé si el pueblo de Barx puede aguantar económicamente a tres agentes". Remarca, eso sía, que "a nivel de seguridad sí que creo que es positivo porque hasta ahora no teníamos nada y había que tomar medidas.

En la Drova vive desde hace cinco años Ramón Higueras, a quien le parece "estupendo" porque "hay fechas cada año en las que hay muchos robos en la zona, como ocurrió hace un mes. Para este vecino de la urbanización "saber que llamas al ayuntamiento y te pueden mandar ayuda es muy importante", y no solo a nivel de seguridad porque "aquí siempre se ha dicho que se puede aparcar en un vado porque no viene nadie a denuciar y creo que a la gente que lo sufre le va a venir muy bien".

Otro vecino de esta zona asegura que aunque el entorno en la que se encuentra su vivienda no suele sufrir robos, sabe que en otros puntos sí, "por lo que veo muy bien que hayan puesto Policía Local"