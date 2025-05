El motivo por el que Oliva ha perdido una bandera azul

Oliva no ha podido repetir la alegría de ver como la bandera azul ondea en la playa de Rabdells. Un año después de que la entidad que otorga este reconocimiento se lo concediera a esta zona del litoral olivense, ha decidido quitarsela. El motivo lo ha revelado este mismo jueves el concejal de Turismo y Playas, Salvador Llopis, de UCIN, quien, a través de un comunicado ha apuntado a "una pequeña carga residual, que ha sido determinante para no llegar a los niveles exigidos para la excelencia".

En conversación con Levante-EMV, el propio edil ha explicado que el agua de Rabdels "es buena" pero "no excelente" y que no hay motivo por el que preocuparse, ya que es perfectamente apta para el baño. Llopis señala que desde la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) no ha dado más detalles del residuo que ha provocado que el agua no cumpla con los requisitos.

El edil ha lamentado "profundamente" esta situación, ya que "este distintivo es un elemento clave en la promoción turística de nuestro litoral", apuntan desde el departamento de Turismo de Oliva.

"Queremos dejar claro que esta situación no es fruto de un fallo en la gestión municipal, sino que responde exclusivamente a una variación en los parámetros de calidad del agua", como reconocen desde la propia entidad que concede el distintivo. "Cabe subrayar que la obtención de este criterio se basa en analíticas de carácter microbiológico que pueden verse afectadas por condiciones meteorológicas puntuales, corrientes marinas, u otras factores que están siendo factores que están fuera del control municipal". Es por ello, que "ya estamos trabajando para recuperar el distintivo el próximo año", asegura Llopis.

Al margen de esta cuestión, no hay que olvidar que el municipio ha obtenido un total de cuatro banderas azules, algo que ha llevado a la ADEAC a felicitar al ayuntamiento por "el trabajo continuado que se ha realizado en todas las playas del municipio, incluida la Playa de Rabdells, especialmente en aspectos fundamentales como la seguridad de los bañistas, la limpieza del arenal y la protección activa del sistema llevado a cabo".

Desde la propia entidad reconocen que la no concesión de la bandera azul esta temporada se debe "a cuestiones puntuales" que están "relacionadas con la calidad del agua y no a la gestión del espacio en su conjunto", apuntan. En ese sentido, el organismo ha animado al consistorio "a continuar con su compromiso con el litoral, mejorando aquellos aspetos que sea necesario para ecuperar pronto este distintivo" y ofrece "nuestra colaboración para todo lo que necesite".

El edil de Turismo, Salva Llopis, ha agradecido "el apoyo de ADEAC" y reafirma "nuestro compromiso con la mejora continua de nuestro litoral. Continuaremos trabajando para garantizar los máximos estándares de calidad en todas nuestras playas, cumpliendo con los criterios de calidad de las aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad, y servicios e servicios.