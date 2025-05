El Partido Popular cumple con los jóvenes y con la vivienda

Como joven que vive en carne propia las dificultades para acceder a una vivienda digna, celebro con entusiasmo el reciente anuncio del Consell de la Generalitat Valenciana, gobernado por el Partido Popular: la construcción de 67 viviendas de alquiler asequible en Gandia. Esta es una muestra clara de que el cambio ha llegado para quedarse. Por fin se ponen en marcha políticas que responden con hechos a una de las mayores preocupaciones de nuestra generación.

Durante años, la falta de políticas efectivas en materia de vivienda ha sido una barrera para muchos jóvenes que desean independizarse y construir su futuro en Gandia. En ciudades similares a la nuestra, gobernadas por los socialistas, se han desarrollado más y mejores planes de vivienda pública. Mientras tanto, aquí, el Partido Socialista del alcalde Prieto y su inacción han dejado a nuestros jóvenes atrapados en una espiral de precariedad, dependencia familiar y frustración. Sin embargo, con la llegada del Partido Popular al Consell, hemos comenzado a ver un cambio de rumbo claro, apostando por iniciativas que priorizan el bienestar de nuestros vecinos.

Es importante destacar que esta apuesta por la vivienda asequible no es un caso aislado. En comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid y Murcia, se han implementado medidas innovadoras para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Por ejemplo, se ha ampliado la edad para acceder a avales públicos hasta los 40 años, permitiendo a más personas obtener el 100% de la financiación necesaria para adquirir una vivienda, sin necesidad de aportar una entrada inicial.

Además, se ha reducido el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 4% para los jóvenes que adquieren su primera vivienda, aliviando la carga fiscal y fomentando así la compra entre este colectivo. Estas políticas están dando resultados: se ha incrementado la oferta de vivienda y se ha facilitado el acceso a quienes más lo necesitan.

La realidad es clara: la oferta de vivienda en Gandia ha estado muy por debajo de la demanda durante años. Esto ha tensionado los precios y ha expulsado a muchos jóvenes del mercado inmobiliario. Si no se construye, no se accede. Si no se facilita, no se vive. La política útil es la que actúa, no la que espera.

Desde el Partido Popular de Gandia creemos en una ciudad que ofrezca oportunidades reales a su juventud. Queremos que nuestros jóvenes puedan quedarse, trabajar, formar una familia y construir su vida aquí, sin tener que marcharse por no poder permitirse un alquiler. Con proyectos como este, Gandia empieza a escribir una nueva página: una ciudad que piensa en nosotros, en los jóvenes que empezamos, y que por fin deja de mirar hacia otro lado para ofrecernos soluciones de verdad.