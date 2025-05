Júlia de Tavernes, Salelles d'Oliva, Vercher de Piles i Vicent de Xeraco, en l'Individual professional

La Federació de Pilota Valenciana ha presentat este 8 de maig els Campionats Individuals-Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2025 a l’Església del Monestir Sant Miquel dels Reis.

Els representants de la comarca de la Safor són Júlia, de Tavernes de la Valldigna, Salelles II d'Oliva, Vercher de Piles i Vicent de Xeraco.

El mà a mà ja està en marxa amb el 39é Individual de raspall i el 16é Individual de raspall femení. La campiona de raspall femenina es coneixerà el 8 de juny en el trinquet d'Orba i el de raspall masculí el 15 a Bellreguard.

La modalitat de raspall femení té nom propi. Amb 7 títols de l'Individual, Victoria és la principal favorita per a revalidar este campionat. No obstant això, jugadores com Ana, Mar, Irene o Amparo desafien la seua hegemonia.

Júlia de Tavernes és la representant de la comarca en l'Individual femení / Fedpival / Pilota Pro

La fase prèvia d'esta modalitat arrancarà l'11 de maig amb Mireia Valero i Mar Afonso enfrontant-se a Massamagrell i Natalia i Vanessa a Càrcer el dia 12. Els setzens aparellaran a Clara i Júlia amb les respectives guanyadores de la ronda anterior. Els octaus es disputaran a eliminatòria directa del 21 al 23 de maig amb les partides d'Isabel contra Marina, Anabel contra Fanni, Mar contra Myriam i Erika contra Mireia Badía, mentre que Amparo i Irene esperen rivals de la ronda prèvia.

En hòmens, el mitger de Genovés és el rival a batre. Tonet IV defén la seua condició de número després de conquistar el seu quint Individual fa un any.

Seve, Lorja, Ian i Ximo entraran en joc a partir dels setzens (de l'11 al 13 de maig). Mentre que els octaus seran del 15 al 17 d'este mes amb els debuts de Salelles, Moltó, Vercher i Murcianet.

Els quarts de final es desenrotllaran en dos grups fins a l'1 de juny. Tonet IV i Vicent com a referents del Grup A i Iván i Marrahí en el Grup B. Només passaran primer i segon classificat de cada grup per a enfrontar-se en les semifinals del 6 i 7 de juny. El trinquet de Bellreguard coronarà al campió el 15 de juny d'esta edició.