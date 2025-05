Un pueblo, un equipo, una afición... Tavernes de la Valldigna se cita con la historia

El primer equipo de la UE Tavernes se juega este sábado el ascenso a 3ª División. Sería el segundo en los 85 años de vida del club, después del conseguido en la década los 60 del siglo XX.

Para conseguirlo no hay otra que ganar al CD Olímpic de Xàtiva en su estadio de La Murta, un mítico escenario que añade épica a la ya complicada empresa. Un empate igual no sirve, pero abriría el melón de los cálculos para saber si el equipo se mete en la promoción de ascenso, siempre teniendo en cuenta los resultados de los otros partidos de la jornada con los equipos implicados en la pelea por el mismo objetivo.

A las 18 horas es el choque entre el mejor equipo de la liga fuera de casa, que es la UE Tavernes con 9 victorias en 14 encuentros, y el conjunto en mejor forma del campeonato, el setabense que está en racha con cinco triunfos consecutivos.

En el club vallero tienen la tranquilidad de haber hecho una campaña para enmarcar, en la que se podía pensar en la promoción de ascenso pero nunca en llegar a la última jornada de líder con la opción de subir como campeón en caso de sumar los tres puntos.

Los jugadores y técnicos del plantel "roget" han entrenado con la máxima ilusión, conscientes de lo difícil que va a ser doblegar a un rival que no regalará nada. El técnico Edu Palomares "Tomaca" asegura que no contempla otro escenario que el de ganar y subir, asegurando que no se ha parado a pensar en otros resultados que darían pie a otras opciones.

El equipo de "Tomaca" no estará, ni mucho menos, solo en La Murta, ya que su fiel y numerosa afición se desplazará en masa a Xàtiva. Se han llenado dos autobuses y son varias decenas de aficionados los que confirman que irán en sus propios vehículos hasta la capital de la Costera.

En cuanto a lo deportivo, el Tavernes tendrá la baja por sanción de Acevedo, pero recupera a uno de sus capitanes, Palomares.