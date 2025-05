'Me he ahorrado 4.000 euros en la Fira del Motor de Gandia'

La XII Fira del Motor de Gandia ya está en marcha. Abrió el viernes y acabará este domingo. El tiempo primaveral de este sábado, con algunas lloviznas intermitentes, no ha tirado atrás a visitantes, llegados sobre todo de las comarcas centrales valencianas, incluso de la capital, València, y compradores. Al contrario, tanto los comerciales de las marcas como los potenciales clientes lo prefieren a que haga excesivo calor.

Es una ocasión para captar ideas y ver y tocar los modelos en un cómodo trayecto a pie, así como beneficiarse de los descuentos que las marcas autorizan y los concesionarios aplican con motivo de estos tres días de feria.

Y esa rebaja es considerable. Vicent Gregori estaba esperando la feria como agua de mayo. Ha comprado un coche para su sobrina, que vive en Cabanes, concretamente el Omoda S gasolina de 185 CV, en el expositor del Grupo Moll en la plaza del Prado. "Vale 21.990 euros, me he ahorrado 4.000 euros", afirma orgulloso. Lo tendrá en una semana. Han apostado por uno de combustible fósil, porque todavía no acaba de fiarse de lo eléctrico.

Por otra parte, Gregori, a la sazón conocido por muchos por haber encarnado varios años al Tio de la Porra, recuerda que tenía una tienda de motos, Motos Segre, y fue uno de los primeros participantes en los comienzos de la Fira del Motor. "Ha ido a más y es un éxito para Gandia", señala.

Toni Gutiérrez, de Blanc i Negre. / J.C.

La hostelería del centro histórico también nota el impacto del evento. Toni Gutiérrez es el gerente de Blanc i Negre, abierto desde hace 39 años en el paseo de les Germanies: "Tenemos más afluencia, sobre todo en las comidas. Los comerciales son más de almorzar o tomarse un café, y los clientes se quedan a comer o a cenar, sobre todo los que vienen de fuera", apunta. Nota que muchos proceden de l'Alcoià y del Comtat. El incremento de los servicios lo cifra en un 20%.

Marcas asiáticas

Esta edición de la Fira del Motor de Gandia también se ha caracterizado por la presencia de nuevas marcas, una decena, muchas de ellas asiáticas, que están en auge en la Comunitat Valenciana. Una de ellas es BYD, que precisamente el pasado 8 de abril abrió nuevo concesionario en Gandia, en la avenida República Argentina, un local de 500 metros cuadrados con taller anexo, lo que antes fue Muebles El Rebajón. El desembarco de BYD en la ciudad coincide con la Fira del Motor, donde participan por primera vez.

Equipo de BYD, el nuevo concesionario que ha desembarcado en Gandia hace unos días. / J.C.

"Gandia era una ciudad en la que debíamos estar, con una posición estratégica entre València y Alicante, con mucha tradición histórica en el sector de la automoción, y además nosotros tenemos un centro logístico muy cerca", afirma David Granados, jefe de ventas de la empresa Atursa, del grupo Cano, que comercializa BYD en la zona. Valora también la acogida y el conocimiento sobre la marca de los clientes.

Sobre el ambiente de la feria, le parece que es excelente. "El paseo es un lugar privilegiado, la gente está más relajada, se puede tomar un café, y les podemos mostrar los vehículos al aire libre, es algo que sólo se puede hacer en una ciudad de tamaño medio como Gandia". Aprecia también la vigilancia y la predisposición de la Policía Local, "cosa que nos da más tranquilidad".

Previsiones optimistas

En una primera valoración de la feria, Víctor Moll, en representación del sector, considera que este año se volverán a batir récords. "El viernes ya se mejoraron las ventas con respecto al año pasado", avanza. Otro factor es el aumento progresivo de los electrificados. "El año pasado una tercera parte de las ventas fueron de vehículos sostenibles, este año esperamos que más del 70% de las ventas de vehículos nuevos sean electrificados, es decir, eléctricos o híbridos, eso será un salto tremendo".

La feria estará hasta el domingo. / Natxo Francés

Aunque muchas ventas se rematan días después en los concesionarios, todos los expositores tienen los equipos necesarios para hacer las operaciones allí mismo, como ordenadores o datáfonos, y además con una imagen unificada en las carpas.