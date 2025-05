El Club de Córrer el Garbí suma tres triunfos en los controles de marcas

Extensa es la nómina de atletas del Club de Córrer el Garbí de Gandia que han competido este fin de semana en los distintos controles de marcas organizados en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En el control A sub14 y sub16 que ha tenido lugar en València, Jordi Bertó fue el ganador en los 80 ml con una mejor marca personal de 9.98’’ y 1º también en 80 mv con una mejor marca personal de 13.11’’

En el mismo control participó Irene Marcos en 100 ml con una 3ª posición y una marca de 13.80’’

En el control tipo B de Castellón, han competido Hugo Martí en lanzamiento de Jabalina con una marca de 48.96 metros y Cintia Frasquet en lanzamiento de jabalina.

En el control tipo C de Elda, Diego Pinto en 100 ml 3º con una marca de 11.47’’; Carla Collado 100 ml / 3ª con una marca de 13.58’’ (no legal) MMP; Irene Marcos en 100 ml / 3ª con una marca de 13.65’’ (no legal); Gorka Belda en triple salto / 3º con una marca de 12.75 metros; Jordi Vera triple salto siendo 7º con una mejor marca personal de 11.67 metros y Francesc Vera Triple Salto / 15ª con una mejor marca personal de 9.64m (no legal).

Lanzadores y lanzadoras del CC el Garbí / CC El Garbí

También participaron Aitana Valdés en lanzamiento de martillo de 3 kg quedando 3ª con una marca de 41.57 metros; Carla Mascarell (lanzamiento de martillo 3 kg) con una 2ª plaza y una mejor marca personal de 41.68 metros; Claudia Valdés, 2ª en lanzamiento de martillo de 4 kg con una marca de 35.82 m.; Manuel Torres, que fue 5º en lanzamiento de martillo de 4 kg con 34.44 metros; Borja García (lanzamiento de Martillo 5 kg) que fue 2º con una marca de 42.78 metros y Aarón Córcoles, ganador de la prueba de lanzamiento de martillo de 6 kg con una marca de 59.78 metros.