Moltó y Tonet IV, campions del Trofeu Mancomunitat de la Safor 2025

El Trofeu Mancomunitat de la Safor ja coneix a l'equip campió d'esta edició 2025. Moltó i Tonet IV es van alçar amb este campionat després de superar per 25-00 al trio de Salelles, Raúl i Ibiza en la final disputada en el trinquet d'Oliva. El podi d'este torneig el va completar Ian, Canari i Momparler, que van guanyar dimarts passat a Montaner, Lorja i Jose per 25-05.

La parella va arrasar d'inici a fi en una final que només va tindre color roig. Tonet va avassallar des del primer quinze als seus rivals aconseguint un primer joc redó amb Moltó al dau. En el següent tampoc van tindre oposició i en uns minuts la final es trobava pràcticament decantada.

Una lleugera resposta a les mans de Ibiza, que encadenava les seues dos primers quinzes en la partida, retallaven el Val-net del marcador. No obstant això, quan els millors blaus estaven, una pilota de Raúl a la galeria va acabar caient i Tonet no va perdonar per a fer el tercer joc.

Salelles ho intentava després amb un primer servici directe i retornant una volea mentre se suspenia en l'aire al costat de la llotja. Però Tonet estava absolutament intractable a Oliva i els dos següents jocs van acabar caient ràpid per a la parella.

El lliurament de premis va estar a càrrec del President la Mancomunitat de la Safor, Voro Femenia; el vicepresident, Adrián Vila; la vicepresidenta de Federació de Pilota Valenciana, Elena Gómez; el regidor d’esports d’Oliva, Joan Mascarell; el regidor d’urbanisme, Joan Mata; i els regidors i regidores del municipi, Araceli Sansaloni i Manolo Borràs.