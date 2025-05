Repensar la participació ciutadana a Gandia des de l’associacionisme veïnal

El valor d’allò que és petit i pròxim. En temps de desafecció política i distanciament de les institucions, és en l’àmbit més proper on la ciutadania pot recuperar el fil de la democràcia o, sí més no, trobar-li eixe sentit que a vegades ens costa tant de percebre. Les associacions de veïns, sovint vistes com espais menors o merament reivindicatius, poden ser veritables laboratoris de vida democràtica. Com deia Hannah Arendt: la llibertat només existeix quan hi ha participació política. En aquest espai compartit, la política deixa de ser una paraula abstracta per convertir-se en acció concreta.

L'espai comú i la dignitat de participar. Per a Arendt, l'espai públic és on els humans poden aparéixer com a iguals, parlar, actuar i ser reconeguts. Participar és més que opinar: és formar part del món compartit. Les associacions de veïns esdevenen petites àgores contemporànies, on cada veu pot tenir un pes real. Allò que Arendt anomenava natalitat, la capacitat de començar alguna cosa nova, és present en cada assemblea, en cada proposta que trenca la rutina de la queixa per passar a l'acció.

L’escola de la democràcia. A La democràcia a Amèrica, Alexis de Tocqueville va destacar el paper fonamental de les petites associacions en el manteniment de l'esperit democràtic. Per a ell, aquestes agrupacions no són simples ferramentes d'interés particular, sinó escoles de llibertat on els ciutadans aprenen a deliberar, a negociar i a tenir cura del bé comú. Així, l'associacionisme veïnal no és una forma menor de política, sinó la seua base més robusta.

De consumidors a subjectes socials. D’altra banda, el sociòleg francés Alain Touraine ens alerta de les derives de les societats on els individus deixen de ser subjectes actius per convertir-se en consumidors passius. Davant d'això, defensa la necessitat de moviments socials que recuperen la capacitat de la societat per expressar-se, resistir i proposar alternatives. Les associacions de veïns, quan deixen de ser simples interlocutors de l'administració per convertir-se en generadores de discurs, poden actuar com a veritables subjectes col·lectius. Fer barri és fer política.

A un barri perifèric, o un espai identitari com Marxuquera, una associació de veïns pot decidir recuperar un solar abandonat, fomentar la cura de les persones i del paisatge o simplement reivindicar les necessitats més bàsiques del territori, com a exemples de participació ciutadana. On abans hi havia deixadesa, ara pot haver-hi un hort comunitari, un espai de jocs o una petita biblioteca popular al Centre Social. Aquesta transformació no només millora l'entorn, sinó que enforteix els llaços socials i genera orgull col·lectiu.

En paral·lel, al nostre districte, un grup de veïns joves, amb Alicia Pérez al capdavant, ha fet un pas endavant, per recuperar la comissió de festes del barri, que havia deixat d’existir durant anys. Amb il·lusió i sentit de responsabilitat, han assumit la gestió de les festes locals no només com un espai d’oci, sinó com una oportunitat per crear vincles socials, promoure la participació activa i reforçar el sentit de comunitat. L’alegria compartida a la plaça o al carrer es converteix en un acte polític que fa visible la força de la ciutadania quan decideix prendre la paraula i l’acció.

A cada pas del procés, les idees d'Arendt, Tocqueville i Touraine prenen forma: acció, aprenentatge democràtic i subjectivitat activa.

La democràcia no es delega ni es compra: es construeix. I es construeix des de baix, des del replà, des del local de l'associació, des del banc de la plaça. Les associacions de veïns són molt més que mecanismes de pressió: són espais de formació cívica, de recuperació del sentit comú i de dignitat democràtica. En un moment en què la política institucional sovint no escolta, potser és hora de tornar a fer-nos escoltar des d'on tot comença: el nostre entorn més proper.

Sovint pensem que ja participem prou en democràcia, però... realment és així? Podem llegir llibres, compartir idees o escoltar música reivindicativa, però si volem transformar de debò la nostra realitat, cal militar en un sindicat, implicar-se en una AMPA o, per què no, col·laborar amb una associació de veïns. Totes elles, formes concretes de fer política quotidiana, d'estar presents, de construir col·lectivament.

Per acabar, val la pena recordar que el que ens mou és la participació ciutadana, més enllà de les ideologies. Cuidar allò que compartim és una tasca col·lectiva. Totes i tots hi tenim un paper, i cada gest de compromís suma. Participar és una manera de fer barri, de fer comunitat, de construir junts un present més viu i un futur millor. I el més important: totes les mans són benvingudes.