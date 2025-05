Ramona Pérez explica por qué deja el Ayuntamiento de Oliva

La concejala de Projecte Oliva (PRO), Ramona Pérez, ha comunicado que abandona el ayuntamiento a mitad de la legislatura "por motivos personales y de salud". La concejal de Memoria Democrática, Bibliotecas, Museos y Patrimonio Arquitectónico y Artístico, y Promoción Lingüística del Ayuntamiento de Oliva ha presentado por registro de entrada su renuncia como concejal.

Ramona Pérez, que ocupaba el número 7 en la lista que Projecte Oliva presentó a las pasadas elecciones municipales de 2023, ha explicado que deja el cargo por motivos personales y de salud: "No me siento con fuerza para servir en mi pueblo como merece desde el Ayuntamiento de Oliva. He pasado una situación de salud difícil y en estos momentos no puedo dedicar el tiempo y el esfuerzo que correspondería como responsable municipal del Gobierno", ha indicado la concejala.

La edil también ha querido dar las gracias "por el apoyo y la confianza que siempre me han demostrado mis compañeros de Projecte Oliva, especialmente la alcaldesa Yolanda Pastor, a quien considero una amiga y a quien le estaré eternamente agradecida por haber estado siempre en mi lado".

La alcaldesa Pastor confirma que ya se está en conversaciones con la persona siguiente de la candidatura de PRO en las pasadas elecciones, Teodoro Peris Carrasco, número 12 de la lista y, en breve, se informará de quién será la nueva incorporación al equipo de gobierno y cómo quedará la nueva distribución de las áreas, "siempre pensando en lo mejor para nuestro pueblo, con personas al frente de cada concejalía implicadas y comprometidas en la materia que gestionan". En caso de renuncia del siguiente en la lista, la número 13 de la candidatura era Silvia Castillo y el número 14 Vicente Llopis.

Este jueves 15 de mayo de 2025, a las 9.30 h, se celebrará el pleno extraordinario para dar cuenta de la renuncia de la regidora y posteriormente se dará cuenta del ingreso del concejal o concejala que la sustituirá en el cargo en otra sesión plenaria.