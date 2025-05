Oliva devuelve el dinero para el Pla de Barris al renunciar los edificios a la obra

Nueva polémica política en Oliva. Esta vez ha sido en relación a la devolución por parte del Gobierno local, formado por PRO y UCIN, de una ayuda de 1,6 millones de euros para desarrollar un proyecto llamado «Pla de Barris», que contemplaba la rehabilitación de edificios de más de 50 años de la zona del «Institut Vell».

Tanto Compromís como el PSPV-PSOE han hecho públicos sendos comunicados en los que han criticado al ejecutivo por esta situación, que consideran que se ha producido por falta de interés.

El Ayuntamiento de Oliva solicitó esta ayuda en 2022, es decir, en la pasada legislatura cuando gobernaban las formaciones del «Botànic». El monto total ascendía a 3,7 millones de euros, además de 500.000 euros que le correspondía invertir al consistorio. El proyecto contemplaba la reurbanización de la calle Comtessa Maians y la rehabilitación de un total de 17 edificios que fueron elegidos en su momento por el ejecutivo.

Con la cuantía recibida solo se ha invertido el dinero necesario para la reforma de la vía pública, además de 66.000 euros para acometer la reforma de un único inmueble. El sobrante, esos 1,6 millones de euros, es lo que el consistorio ha devuelto ahora, ya que se trataba de una subvención que provenía de los Fondos Next Generation.

El ayuntamiento no ha gastado ese dinero ante la negativa de los otros 16 edificios a acometer la actuación. El motivo es que las comunidades de propietarios decidieron en sus juntas no optar a la ayuda debido a que esta no cubría la totalidad del coste de la actuación, sino que los propietarios y propietarias de las viviendas debían también desembolsar una parte para completar la inversión total. En su momento se estimó que cada vecino debía abonar entre 1.000 y 4.000 euros.

Ante esta situación, según ha apuntado el concejal de Urbanismo, Joan Mata, el consistorio se encontró con que los propietarios de las viviendas no querían asumir esas cantidades «por circunstancias personales o económicas».

El propio Mata habla de una ayuda «endiablada», debido a que, además, en el proyecto de solicitud de las mismas no se incluían a edificios que lo habían pedido, sino que «se habían seleccionado».

El edil explica, a su vez, que si el programa ha tenido éxito en otras ciudades es porque los propios ayuntamientos han incluido edificios de su propiedad pero que en el caso de Oliva no puede ser así, puesto que este ayuntamiento no dispone de ningún inmueble.

Tanto Compromís como el PSPV, por su parte, creen que la falta de implicación por parte de los edificios es culpa de que el gobierno no haya puesto a su disposición herramientas para facilitarles la tramitación, como la oficina técnica e informativa, «lo que ha levado a desmotivar y desincentivar a la ciudadanía», apuntan los socialistas. Desde Compromís, por su parte, señalan que «atribuir esta pérdida exclusivamente a la falta de interés de los vecinos es una excusa. El gobierno no ha hecho ninguna campaña informativa ni ha puesto en marcha ninguna estructura de apoyo real en las comunidades para ayudarlas a gestionar las obras».n