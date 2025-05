Salelles II i Vercher debuten en l'Individual de raspall professional

El 39é Campionat Individual de raspall professional masculí ja està en marxa. Esta setmana s'estrenen dos dels pilotaris de la Safor: Salelles II d'Oliva i Vercher de Piles. Tots dos enceten la seua participació en l'eliminatòria dels octaus de final del 15 al 17 d'este mes de maig.

El rest oliver juga este dijous, 15 de maig, al Trinquet de Castelló de Rugat. El seu rival serà Lorja, un mitger que ja ha superat la ronda anterior en guanyar a Boronat al Trinquet de Bellreguard.

Salelles II encara la partida "com una primera toma de contacte en el mà a mà d'enguany, de provar-me a vore quines sensacions tinc, però per damunt de tot ixir per totes i guanyar com toca per a seguir endavant".

Vercher de Piles, en la Lliga CaixaBank / Fedpival / Pilota Pro

Per la seua banda, Vercher de Piles ha de debutar divendres, 16 de maig, al Trinquet Ciscar de la seua localitat. S'enfrontarà a Ian, que en la primera partida de classificació va superar Diari per 25-05.

Per al pilotari piler "Ian és sempre un rival dur i jo vinc d'uns problemes musculars a la cama que m'han deixat sense jugar en els últims dies. L'Individual sempre és un repte per a tots i jo l'encaro amb l'objectiu de donar-ho tot i intentar guanyar".

El tercer jugador de la comarca en l'Individual, Vicent de Xeraco, començarà a jugar en la lligueta de quarts de final.

També a l'Individual, però en raspall femení professional participa la jugadora de Tavernes de la Valldigna, Júlia, que s'estrenarà en els pròxims dies.