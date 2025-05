Crítica buida front a gestió responsable

Ens trobem a l'equador de la legislatura, un bon moment per parar-nos i reflexionar sobre la situació actual del municipi d'Oliva i l'actitud que cada grup polític ha adoptat davant els reptes que tenim com a ciutat. Des del govern municipal, considerem fonamental donar explicacions del treball fet, però també cal assenyalar amb claredat les diferències entre qui assumeix responsabilitats amb serietat i qui ha optat per la comoditat de la crítica contínua i sense cap proposta.

Des de fa mesos, l'oposició ha centrat pràcticament tota la seua activitat política en una única qüestió: el servei de recollida de fem i neteja viària. És legítim assenyalar els problemes, però no ho és ignorar que aquest contracte va ser dissenyat i aprovat per l'anterior equip de govern de PSOE-Compromís, que està generant greus problemes (que ja vam advertir des de Projecte Oliva), i que ara intentem resoldre des de la responsabilitat. Davant la crítica fàcil, estem treballant per corregir un contracte heretat i posar ordre on abans només hi havia improvisació.

El més preocupant és que, més enllà d'aquest tema, l'oposició no ha plantejat cap proposta rellevant en cap fòrum municipal. Cap iniciativa, cap projecte, cap idea de futur. Es limiten a repetir allò de "tot està malament" o "el problema de la basura", sense aportar ni una sola proposta constructiva. I, mentrestant, aquest govern continua avançant, pas a pas, per resoldre problemes enquistats i heretats des de fa anys.

En aquests dos anys de legislatura, hem finalitzat infraestructures històricament bloquejades: el Centre Olivense, el passeig Gregori Maians, el nou retén de la Policia Local, i estem ja a la recta final de les obres de l'edifici administratiu de l'Hort de Palau. S'han desbloquejat urbanitzacions paralitzades durant dècades com San Fernando, Canyaes I, hem reactivat les obres dels Edificants (recordem que el govern anterior va tornar la subvenció, renunciant a inversions educatives clau) i s'han resolt deficiències greus en instal·lacions esportives municipals. A més, hem augmentat les ajudes culturals, esportives i festives, enfortint el teixit associatiu local.

Aquest treball no sempre és visible ni immediat. No dona titulars fàcils. Però és el que transforma i transformarà el municipi de veritat. Governar no és fer anuncis de portada ni viure de la crítica aliena. Governar és assumir la complexitat dels problemes, buscar solucions i treballar, fins i tot en silenci, per millorar la vida de les persones.

Estem fent molt d'esforç més enllà del soroll, fent una tasca seriosa, responsable i necessària per a posar ordre en el desordre heretat. Estem convençuts que els fruits d'aquest treball arribaran, i ho faran més prompte que tard.

La política ha d'estar al servei de la ciutat, no al servei d'una estratègia electoral permanent.