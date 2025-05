Toni Puig, satisfecho tras el Mundial pero con los pies en el suelo

Después de 21 días en China, primero con su atleta, Quique Llopis, en la Diamond League (Xiamen y Shanghái), y después como coordinador de los relevos de España en el Mundial de la especialidad en Guangzhou, Toni Puig ha vuelto a casa.

El entrenador de Gandia ha conseguido dos medallas y clasificar a tres equipos para el Campeonato del Mundo de Japón de septiembre como coordinador de los equipos de relevos de España.

Puig afirma que está satisfecho por el trabajo, pero "no del todo" con el global de los resultados porque "nos ha faltado clasificar al relevo masculino del 4x400. La lesión de Bernat Erta nos mermó. Me hubiera gustado clasificar al 4x4 de chicos", confiesa el técnico gandiense.

Pese a los buenos resultados de las chicas del 4x100, 4x400 y el mixto, chicas-chicos 4x400, Puig rebaja la euforia: "No hay que sacar las cosas de contexto. Hemos competido en un campeonato clasificatorio, no en el Campeonato del Mundo que será en Japón el próximo septiembre. Allí es donde tocará hacerlo muy bien y te aseguro que no va a ser nada fácil".

Ganar o subir al podio en el World Relays es positivo, dice Puig, pero "hay que tener los pies en el suelo. Lo importante es el Campeonato del Mundo de Tokio", añadiendo que le ha sorprendido el récord nacional del 4x100 femenino porque el del 4x400 más o menos me lo esperaba".

La Copa de Europa de Naciones que se disputa en España en junio será la próxima cita competitiva de los relevos de España con el objetivo de "sumar el mayor número de puntos para la selección española. Es en casa y tenemos que hacer lo máximo".