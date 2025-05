El cuidador de Brines denuncia a la sobrina del poeta por cortarle la luz en la casa de l’Elca

Víctor Alverca, quien durante quince años fue el asistente, acompañante y cuidador del poeta Francisco Brines, ha denunciado ante la comisaría de la Policía Nacional de Gandia que la fundación que lleva el nombre del premio Cervantes del año 2020 ha cortado la luz, sin previo aviso, a la casa de l’Elca, un edificio que siempre estuvo en la mente y la obra de Brines y que se convirtió, tras su muerte, en la sede de la fundación llamada a difundir su vida y su inmenso legado literario y cultural.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos han ocurrido alrededor de las 11 de esta mañana del viernes, cuando Víctor Alverca y su familia se han quedado sorprendidos por el repentino corte de la electricidad en la finca que ha sido recientemente declarada Bien de Interés Cultural.

Al interesarse por el motivo de ese apagón, se ha dirigido a la persona que se encarga del mantenimiento del generador eléctrico que alimenta ese bello complejo residencial situado a las afueras de Oliva, y ha sido entonces cuando le ha aclarado que el corte se debía a la orden emitida por Mariona Brines, presidenta de la Fundación y sobrina del poeta.

Este insólito hecho viene a revelar el enfrentamiento y el elevado grado de desavenencias internas que existen en la entidad pública llamada a gestionar las propiedades y el inmenso legado de Brines. De ese organismo son patronos Mariona Brines, la Generalitat, la Diputación de València, el Ayuntamiento de Oliva y el Ministerio de Cultura.

En conversación con este periódico, Víctor Alverca no duda de que la intención de Mariona Brines y del resto de componentes de la fundación es que tanto él como su familia abandonen la casa de l’Elca, algo que no está dispuesto a cumplir porque, como explica, Francisco Brines dejó testamentado que tenían derecho al usufructo con carácter vitalicio y que ese era el deseo del poeta.

«Desde que Àngels Gregori dejó de ser la directora, la Fundación Francisco Brines ha abandonado el rumbo que el poeta deseaba», indica quien siempre estuvo al lado del premio Cervantes y lo asistió hasta los últimos momentos de su vida.

El «acoso» que dice sufrir desde hace tiempo por parte de miembros de la fundación alcanza incluso detalles de lo más personal y sentimental, como el cuidado del panteón familiar del Cementerio General de València, donde Brines fue inhumado junto a sus padres porque ese fue su deseo. Víctor cuenta que antes de morir Brines le pidió que cuidara y visitara ese espacio donde descansa y lo mantuviera siempre en las mejores condiciones. Ese deseo no lo ha podido cumplir porque, según indica a este periódico, «nunca me han querido dar las llaves del panteón». También asegura que muchos espacios de los huertos y jardines que rodean l’Elca han quedado abandonados, se degradan cada día que pasa y no se respeta el deseo de Francisco Brines sobre cómo arreglar en entorno de la casa.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Mariona Brines y otros miembros de la Fundación que lleva el nombre del poeta, sin conseguirlo.